MiLB／鄧愷威近一個半月宰制聯盟 本季飆130K傲視群雄

旅美巨人隊小聯盟高階1A投手鄧愷威近況極佳，場場展現出不容小覷的三振能力，10日先發出賽再創佳績，投出個人生涯單場新高13K，也首度獲選高階1A單週最佳投手，是球隊本季第8位獲得該殊榮的球員。

鄧愷威10日先發出戰面對水手，投6局使用99球狂飆13K，僅讓對方敲出3支安打、1分責失、無關勝敗，此役13K的表現超越先前單場11K的紀錄，寫下個人旅美生涯新高。

鄧愷威本季目前一共20場先發出賽，投88.2局、飆130K、防禦率4.57，戰績5勝6敗，其中他130次的三振數在小聯盟獨占鰲頭，遙遙領先第二名的118K。於過去的一個半月中，他更是繳出41.1局狂飆61K的成績，驚人的三振威力是球迷有目共睹的。

這樣的好表現讓小聯盟官網也注意到，指出鄧愷威在過去的一個半月宰制聯盟，41.1局狂飆61K，並拿下3勝2負與防禦率2.61成績。

根據球探報告內容指出，鄧愷威被認為能夠將4種球種拿捏在平均水準的投手，他能投出速度約90到94英哩的直球、略高於80英哩的滑球和75英哩以上的曲球，有些球探甚至讚揚他具有下沉效果的變速球是他最好的變化球。