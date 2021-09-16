MLB／大谷翔平入選時代百大人物 A-Rod：現代貝比魯斯
「時代雜誌」公布2021年百大影響力人物（TIME100）名單，天使隊投打二刀流的大谷翔平入選，由A-Rod（Alex Rodriguez）撰寫的介紹詞中直言，「他就是現代貝比魯斯（Babe Ruth）」。
「時代雜誌」每年都會公布編輯評選的百大人物，分為時代象徵（Icons）、先鋒（Pioneers）、巨人（Titans）、藝術家（Artists）、領袖（Leaders）和革新者（Innovators）等6類，大谷翔平獲選為時代象徵，同類別的還有英國哈利王子與妻子梅根（Prince Harry and Meghan）、網球球星大阪直美等人。
大谷為何值得入選？A-Rod撰文中表示，他能夠在大聯盟展現投打二刀流，這件事是無與倫比的，「他是現代的貝比魯斯，而就算是貝比魯斯，也沒做到過單季20盜、40轟還投出100哩的球速，只有翔平可以。」
A-Rod形容，如果你要像製作科學怪人般，將球員的所有最佳技巧融合進一人身上，那就是大谷翔平，「他有哈波（Bryce Harper）的力量，投球如薛則（Max Scherzer），快如透納（Trea Turner）。」
A-Rod更指出，大谷不僅場上表現好，場下更是位紳士，隊友對他只有稱讚，對媒體、球迷也是如此，「翔平是今年觀賽一大樂趣，我就是他的大粉絲，等不及看到他如何打完這個球季。」
"Shohei Ohtani is having an extraordinary season, one like we have never seen before. His skill on the mound, coupled with his dominance at the plate, is unparalleled throughout the major leagues," writes @AROD #TIME100 https://t.co/cl0NOFZjZB pic.twitter.com/8lumse1wen— TIME (@TIME) September 15, 2021
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