酒廠成投手養成工廠 釀酒人後勢看好

釀酒人隊靠著一票強投，本季長期霸佔了國聯中區龍頭，隊史第三座中區冠軍垂手可得。但和三年前的贏球方式不同，今年的釀酒人靠著一群自家酒廠培養出的先發輪值，打造出超強陣容。而且更令人驚訝的是這批好手，全都是一群釀酒人系統改造出的人造人，不是中低順位的選秀，就是其他球團放棄的選手。

運動家網站的數據大師沙利斯（Eno Sarris）提到有別隊的球員發展部門跟他講：「密爾瓦基真的很不同，他們評量的角度很有趣。」球探在衡量投手的潛力時，第一個看的重點，往往是球速，而沙利斯在今年開季前，分析過大聯盟三十支球隊的先發投手，自己選來的選手在培育期間所增加的球速，釀酒人球團是成績最好的，反而全聯盟輪值直球球速平均第一的白襪隊，在增長值上敬陪末座。這當然跟選秀策略有關，老派的白襪隊偏愛選原本就有95英哩實力的投手，但釀酒人反其道而行，靠著球團內部的技術體系，讓原本缺乏球速的投手，也能成為菁英級的火球男。

以王牌之一的伍卓夫（Brandon Woodruff）為例，根據小聯盟權威刊物『棒球美國』的報導，他在密西西比州大時的球速不過才在88到92英哩之譜，所以在2014年選秀會落到第十一輪才被釀酒人挑走， 但在他2017年升上大聯盟時，直球的球速已經進步到94.3英哩，而從他2019年起加入先發輪值行列後，他的速度更進步到96英哩以上，可以輕鬆飆到98英哩的極速。

酒鬼另一大王牌伯恩斯（Corbin Burnes）也是如此，這位大學時期的王牌投手，也是到了釀酒人小聯盟後才開始在球速上進步，在2017年贏得釀酒人小聯盟最佳投手時，球速已經可以到92到95英哩，到2018年升上大聯盟後，更逐年從95英哩多的平均球速，今年上升至96.8英哩的生涯最高水準，更可怕的是自從他去年學會卡特球之後，他更從一個擠不進先發的邊緣人，搖身一變成為大聯盟的頂級投手。伯恩斯本季的卡特球在大聯盟所有投手的任何單一球種中，是僅次於白襪左投洛登（Carlos Rodon）的四縫線速球，第二有威力的武器，讓他直接用這顆詭異的變化球取代直球，成為他的主戰球種。伯恩斯今年能擁有全聯盟最好的投手獨立表現（FIP）和自責分率＋，和這顆神鬼卡特球有絕對的關聯。

伯恩斯控球精準，卡特球威力強大，他的每九局三振次數12.4次是大聯盟最多，每九局保送次數1.7次和每九局被打全壘打數0.3都是全大聯盟最少。實在很難理解這位在2019年戰績1勝5敗、防禦率8.82的投手是怎麼被改造成功的！ 美聯社

以前一段的投手單一球種威力排名來說，釀酒人隊有四顆球能排進前25名內，除了伯恩斯的卡特球外，還有培洛塔（Freddy Peralta）的四縫線、豪瑟（Adrian Houser）的伸卡球和威廉斯（Devin Williams）的變速球，可見球團並不會拘泥於某種特殊球種，而是讓投手適性發展，將他們最好的球種標示出來，並鼓勵他們多用最好的武器，而非所有球路雨露均霑。今年豪瑟和威廉斯的四縫線直球使用率都是生涯最低，而那顆武器球的使用率都生涯最高，不只威廉斯維持住去年國聯新人王的威力，連豪瑟都投出生涯年。今年培洛塔雖然四縫線的用量稍減，那是因為他增加了一顆變速球來對付左打者，也讓他四縫線的球威更強，在速度僅增加0.4英哩的情況下，對手打擊率卻從2成03降到1成52。

沙利斯用兩個由麥斯貝（Max Bay）所發明的進階數據Stuff + 和Location +來檢視釀酒人隊投手群的表現。Stuff +是指投球的物理數值（像是放球點、延展性、球速、轉速、位移等），Location +則純看投球的進壘點，以此看看投手群的控球能力。

請看下表：

林煒珽製表

雖然看起來釀酒人隊的排名好像沒很出色，但從沙利斯的這張圖，大家就可以發現酒鬼軍團的球威有多強。

釀酒人球隊代號MIL，數據越往上Stuff +越高，數據越往右Location +越高，釀酒人投手團隊有3項球路是在最好的第一象限，沒有任何球路是落在最差的第三象限。

釀酒人隊的四縫線、卡特球和變速球都在三十支球團屬於上乘，這還只是整隊表現，如果以釀酒人各別投手來說，他們有多人能在個別球種中鶴立雞群：

＊Stuff +的最佳卡特球 — 伯恩斯

＊Stuff +的最佳變速球 — 威廉斯

＊Stuff +最佳投手第二名 — 卡珍斯（Jake Cousins）

＊Stuff +最佳先發投手第二名 — 伯恩斯

＊Stuff +最佳四縫線第十一名 — 海德（Josh Hader）

＊Stuff +最佳四縫線第十六名 — 蘇特（Brent Suter）

＊Stuff +先發投手曲球第四名和第十一名 — 伯恩斯和培洛塔

＊Stuff +伸卡球第八名 — 卡珍斯

＊Stuff +最佳滑球第八名和第十一名 — 卡珍斯和伯恩斯

這份名單中有先發也有牛棚，其中最令人驚豔的，莫過於27歲菜鳥卡珍斯的滑球。他在2017年被國民隊第20輪選去，但只待了一個半球季就被釋出，他只好去獨立聯盟試手氣，結果才不過中繼15場比賽後，就被釀酒人隊發掘簽約，在釀酒人隊系統中，他從一個原本球速不到90英哩的前常春藤投手，變成一個擁有95英哩以上速球，以及一顆對戰打擊率不到一成的超強滑球的超級牛棚。

釀酒人的先發投手群自責分率在全大聯盟三十隊中，只遜於道奇隊，但他們可沒有薛則和克蕭這種塞揚巨投，在五人輪值中，年紀最大的才28歲（伍卓夫和豪瑟），沒人在大聯盟累積投超過450局，只有一個人年薪超過三百萬元（培洛塔），有人還在拿菜鳥底薪（伯恩斯），卻自成一格地養出一群少年強投。