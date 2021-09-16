探討大谷神話系列(上)：日本的大谷崛起與被崇拜

2021年大聯盟最受矚目球星，沒有第二人選，就是來自日本的大谷翔平。這位年僅26歲日籍選手，不僅僅於打擊區內展現出單季40轟實力，同時也在投手丘上幫助球隊建功立業，甚至在壘包間也不遑多讓，直到目前為止跑出單季20盜成績，如此全面表現，可是令一向自恃甚高美國球探們感到不可思議。

早在本季開打之初，相信除了日本之外所有美職專家們都可能不曾想過大谷翔平，在今年會有如此出乎意料的成績，而且不僅是打擊，就連投球成績都如此令人驚艷。大聯盟耗費近一世紀所精心研製的投、野分工專任制度與訓練模式，在大谷崛起之下頓時分崩離析。

自棒球之神貝比·魯斯(Babe Ruth)之後，大聯盟終究沒有一個人可以在場上同時完美分飾投、打兩個角色，且隨著職業棒球運動不斷演化，投手與打者訓練和養成方式早就各有專精，且都發展成熟到開門立派，孰不知這近百年來進化理論，卻被一個來自東洋小伙子所打破。這可令所有大聯盟選手們為之汗顏。只不過，大谷今年表現是命運如此，還是實力使然，相信這將會往後眾人們所關心話題。

其實一直以來，大谷翔平在許多大聯盟球探眼中，僅僅是一名天使隊在絕望之下所簽下試驗品。就算大谷翔平在日本職棒中早已証明自己可以用「二刀流」身份站穩職業舞台，但是事實上，大聯盟技術水平與平均實力可不是區區日職可相提並論，所以說大谷僅能算是一名未完成品，雖有未來性，可是往後能否獨當一面，成為聯盟中頂尖球星; 在天使隊競標之前，誰都沒有把握。

過去有不少日職一線球星都曾挑戰過大聯盟，不過真正能夠在大聯盟名留青史且受人尊重球星目前也只有野茂英雄、鈴木一朗（圖)與松井秀喜等三人。 路透資料照

過去有不少日職一線球星都曾挑戰過大聯盟，不過真正能夠在大聯盟名留青史且受人尊重球星目前也只有野茂英雄、鈴木一朗與松井秀喜等三人。這三人赴美前於日本職棒地位與成就可非大谷翔平可比擬，且赴美後也都用最務實態度，來面對如叢林般棒球最高殿堂。沒想到初生之犢大谷竟要挑戰可是近一世紀都無人可以挑戰的投打雙棲，其難度之高可以想像。

大聯盟過去不乏許多既能投也能打好手，舉凡：前紅雀隊王牌溫萊特(Adam Wainwright)、台灣球迷所熟悉洋基隊沙胖沙巴西亞(C.C Sabathia)、有火爆脾氣前小熊隊王牌贊布蘭諾(Carlos Zambrano)與塞揚級強投葛基蘭(Zack Grienke)等，都是隊中先發主力，且自己上場打擊時，都能夠適時用手中棒子為自己與球隊打下分數。

由此可見，這些球員雖是能投擅打選手，可是最終還是屈就於大聯盟分工制度，選擇以投手身份征戰沙場，而不以「二刀流」方式追尋大前輩貝比魯斯腳步，其中必有原因。如今一名在大聯盟毫無建樹年輕亞裔選手，想要在自譽為天下第一大聯盟內闖出一番天地，並建立新秩序，肯定只會得到更多質疑與挑戰。

但大谷僅赴美第四年就完成日職前輩們與大聯盟這路好手們無法躍上門檻，其成就不僅超凡，繳出成績更是卓越。因為就連倍受大聯盟尊敬大前輩鈴木一朗最終也只能專注在打擊，才能在怪物眾多大聯盟中脫穎而出。就算一朗從不隱藏他對投球熱愛與渴望，可是他最終也只有在職業生涯尾聲之際於球賽無關緊要下上場花拳繡腿一番，好一圓在大聯盟登板美夢。至於在赴美前就以全壘打見長並有「哥吉拉」之譽松井秀喜，挑戰大聯盟多年，單季全壘打數僅有一季超越40轟，而且按照大谷目前開轟速度，很有機會被追平，甚至打破。

由於大谷乃是日本製造，同時令日職養成功力得到一定認可，更是讓日媒得到民族意識上各種滿足，因此種種相關「大谷神話」油然而生。 路透社

大谷以如此快速超越前人腳步，再加上大谷在2021年所交出成績單，令日本媒體深信，大谷崛起絕非偶然。由於大谷乃是日本製造，同時令日職養成功力得到一定認可，更是讓日媒得到民族意識上各種滿足，因此種種相關「大谷神話」油然而生。