MLB／今日戰績表 道奇烏力亞斯摘下第18勝領跑勝投榜

2021年大聯盟最受矚目球星，沒有第二人選，就是來自日本的大谷翔平。這位年僅26歲日籍選手，不僅僅於打擊區內展現出單季40轟實力，同時也在投手丘上幫助球隊建功立業，甚至在壘包間也不遑多讓，直到目前為止

2021-09-16 07:00