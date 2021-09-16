MLB／今日戰績表 道奇烏力亞斯摘下第18勝領跑勝投榜
MLB今日戰績表
馬林魚 8:6 國民
釀酒人 1:4 老虎
光芒 3:6 藍鳥
紅襪 9:4(10局) 水手
紅人 4:5 海盜
小熊 5:6 費城人
洋基 4:3 金鶯
紅雀 11:4 大都會
洛磯 3:2(10局) 勇士
印地安人 12:3 雙城
太空人 7:2 遊騎兵
天使 3:2 白襪
運動家 12:10 皇家
教士 9:6 巨人
響尾蛇 3:5 道奇
MLB明日賽程
時間 客場 主場
00:20 洛磯 vs. 勇士
00:35 紅人 vs. 海盜
02:10 天使 vs. 白襪
02:10 運動家 vs. 皇家
04:45 教士 vs. 巨人
05:05 洋基 vs. 金鶯
06:05 小熊 vs. 費城人
07:10 老虎 vs. 光芒
08:05 太空人 vs. 遊騎兵
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