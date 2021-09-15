MLB／小葛雷諾打擊熄火 光芒5投接力完封藍鳥

坦帕灣光芒今天5投輪番上陣，加上韓籍打者崔志萬與洛威分別開轟，終場以2比0完封多倫多藍鳥，目前暫居本季聯盟全壘打王的小葛雷諾則是4打數掛零。

路透社報導，光芒由拉斯穆森（Drew Rasmussen）先發5局，共三振對方打者3人次及1次保送，只被擊出兩支安打沒有失分奪勝投，而基特里奇（Andrew Kittredge）9局下扛關門重任，藍鳥打者三上三下無功而返，獲得本季第7次救援成功。

這場比賽輪番上陣的光芒5投，全場只被藍鳥擊出3支零星安打，這也是藍鳥本季第3度被完封。

光芒打者崔志萬率先在2局擊出本季個人第10支全壘打，他4局也擊出二壘安打隨後並進佔三壘，可惜卻乏火力支援而留下殘壘，至於洛威（Brandon Lowe）則是在8局追加陽春砲，這是他本季個人第34轟。

藍鳥打者斯普林格（George Springer）4局下擊出二壘安打攻占得點圈，隨後打者希米恩（MarcusSemien）選到四壞保送，形成無人出局一、二壘有人，不過拉斯穆森隨即回穩，連續解決3名打者，瓦解藍鳥的得分契機，目前以45轟暫居本季全壘打王的小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）則是4打數都沒建樹。

美聯東區5隊中，光芒現階段以90勝55負居首，藍鳥81勝64負居次。