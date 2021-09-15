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MLB／今日戰績表 道奇勝響尾蛇連9年晉級季後賽

聯合新聞網 / 整理
道奇跟進巨人提前搶下季後賽門票，是全聯盟第二隊，這也是他們連續第9年打進季後賽。 美聯社
道奇跟進巨人提前搶下季後賽門票，是全聯盟第二隊，這也是他們連續第9年打進季後賽。 美聯社

MLB今日戰績表

印地安人 3:1 雙城

紅人 5:6 海盜

釀酒人 0:1 老虎

小熊 6:3 費城人

馬林魚 2:8 國民

洋基 7:2 金鶯

光芒 2:0 藍鳥

紅雀 7:6(11局) 大都會

洛磯 5:4 勇士

印地安人 3:6 雙城（雙重戰)

太空人 1:8 遊騎兵

天使 3:9 白襪

運動家 7:10 皇家

教士 1:6 巨人

響尾蛇 4:8 道奇

紅襪 8:4 水手

MLB明日賽程

時間 客場 主場

01:05 馬林魚 vs. 國民

01:10 釀酒人 vs. 老虎

03:07 光芒 vs. 藍鳥

04:10 紅襪 vs. 水手

06:35 紅人 vs. 海盜

07:05 洋基 vs. 金鶯

07:05 小熊 vs. 費城人

07:10 紅雀 vs. 大都會

07:20 洛磯 vs. 勇士

07:40 印地安人 vs. 雙城

08:05 太空人 vs. 遊騎兵

08:10 天使 vs. 白襪

08:10 運動家 vs. 皇家

09:45 教士 vs. 巨人

10:10 響尾蛇 vs. 道奇

球隊戰績表

太空人

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