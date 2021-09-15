MLB／今日戰績表 道奇勝響尾蛇連9年晉級季後賽
MLB今日戰績表
印地安人 3:1 雙城
紅人 5:6 海盜
釀酒人 0:1 老虎
小熊 6:3 費城人
馬林魚 2:8 國民
洋基 7:2 金鶯
光芒 2:0 藍鳥
紅雀 7:6(11局) 大都會
洛磯 5:4 勇士
印地安人 3:6 雙城（雙重戰)
太空人 1:8 遊騎兵
天使 3:9 白襪
運動家 7:10 皇家
教士 1:6 巨人
響尾蛇 4:8 道奇
紅襪 8:4 水手
MLB明日賽程
時間 客場 主場
01:05 馬林魚 vs. 國民
01:10 釀酒人 vs. 老虎
03:07 光芒 vs. 藍鳥
04:10 紅襪 vs. 水手
06:35 紅人 vs. 海盜
07:05 洋基 vs. 金鶯
07:05 小熊 vs. 費城人
07:10 紅雀 vs. 大都會
07:20 洛磯 vs. 勇士
07:40 印地安人 vs. 雙城
08:05 太空人 vs. 遊騎兵
08:10 天使 vs. 白襪
08:10 運動家 vs. 皇家
09:45 教士 vs. 巨人
10:10 響尾蛇 vs. 道奇
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