MLB／今日戰績表 道奇勝響尾蛇連9年晉級季後賽

洋基隊王牌投手柯爾（Gerrit Cole）今再對戰金鶯的比賽中繳出5局失1分好投向大家宣告「我很好」，隊友也以火力相挺，由「法官」賈吉（Aaron Judge）帶頭，全隊整場敲出5轟歡迎他歸隊，最終洋基以7：2擊敗金鶯。美聯外卡目前由洋基、藍鳥、紅襪3支東區勁旅並列龍頭寶座。

2021-09-15 14:48