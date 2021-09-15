MLB／洋基5轟替柯爾「支援收贏」 美東3隊外卡並列領先

前役因腳筋緊繃提前傷退的洋基隊王牌投手柯爾（Gerrit Cole），今在對戰金鶯的比賽準時上陣，並繳出5局失1分好投、向大家宣告「我很好」，隊友也以火力相挺，由「法官」賈吉（Aaron Judge）帶頭，全隊整場敲出5轟力挺，最終洋基以7：2擊敗金鶯，今日結束後美聯外卡目前由洋基、藍鳥、紅襪3支東區勁旅並列。

除了賈吉在首局開轟外，史坦頓（Giancarlo Stanton）、沃特（Luke Voit）、蓋洛（Joey Gallo） 和梅休（DJ LeMahieu）也紛紛以棒子替柯爾「支援收贏」，單場5轟也追平洋基本賽季單場最多全壘打紀錄。

柯爾今天在5局的投球中，被敲4支安打，送出7次三振和3次保送失1分，他受訪時也談到腿傷的復原情況：「我感覺非常好，雖然之前腿部緊繃時走路有點困難，但現在復原的狀況非常好。」

「每場勝利都很重要。」洋基隊教頭布恩（Aaron Boone）說，「這是一年中最有趣的時間，我們要爭取10月份開打的季後賽。」

洋基近期狀況不佳，包含今天的比賽，近11場賽事只拿3勝，隨著今日藍鳥落敗與紅襪贏球，美聯外卡之爭也進入白熱化，洋基、藍鳥和紅襪3隊並列外卡領先，而洋基還剩下17場比賽，或許要打到最後天才能決定這3隊的結局了。