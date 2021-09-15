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MiLB／王志庭後援2.1局吞敗 鄭浩均演3上3下

中央社 / 台北15日電
美職小聯盟皇家隊低階1A投手王志庭今天後援投2.1局，被敲2支安打、投2次保送失1分，吞下敗投。 聯合報系資料照
美職小聯盟皇家隊低階1A投手王志庭今天後援投2.1局，被敲2支安打、投2次保送失1分，吞下敗投。 聯合報系資料照

美職小聯盟皇家隊低階1A投手王志庭今天後援投2.1局，被敲2支安打、投2次保送失1分，吞下敗投；同樣有入選U23台灣隊的鄭浩均則是後援1局演出3上3下，沒有失分。

王志庭在4局上2出局、一壘有人平手時登板後援，雖然投出1次保送，不過最後送出三振；5局上遇到亂流，被敲三壘安打後再被敲一壘安打掉1分，拿下2出局後，王志庭又發生守備失誤，不過接著飆出三振，沒有擴大失分。

6局上王志庭出現保送及投手犯規，不過也送出2次三振，沒有失分。總計王志庭投2.1局，被敲2支安打、投2次保送，飆出5次三振，失掉1分，最終皇家隊低階1A以5比6不敵白襪隊低階1A，王志庭吞下敗投，目前防禦率1.84。

U23世界盃棒球賽即將於台灣時間24日開打，台灣隊陣中有5名小聯盟選手入選，王志庭就是重要投手戰力之一。也有入選U23的道奇隊鄭浩均今天在新人聯盟出賽，在3局上登板後援，送出三振後又製造2個滾地球出局，投1局演出3上3下，目前防禦率5.40。

新人聯盟海盜隊的鄭宗哲，今天2打數沒有安打，不過選到1次保送，另跑出本季第16次盜壘，目前打擊率3成11；響尾蛇隊低階1A的陳聖平則是3打數無安打，選到1次保送，目前打擊率1成86。鄭宗哲和陳聖平都將出戰U23，將是台灣隊打線中重要角色。

另外，新人聯盟費城人隊的李灝宇，今天先發打第2棒、擔任二壘手，1局上遭到三振，4局上選到保送上壘；6局上敲出三壘安打後，靠著隊友開轟跑回分數。總計李灝宇2打數敲出1支安打，目前出賽6場，15打數敲出2支二壘安打、1支三壘安打，打擊率2成。

王志庭 鄭宗哲

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