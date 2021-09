MLB／曾旅日遭巨人釋出 遊騎兵大齡新秀開轟平隊史

遊騎兵隊「老菜鳥」賈西亞(Adolis Garcia)在今天與太空人的比賽中,敲出本季第30轟,追平隊史1986年由伊卡菲利(Pete Incaviglia)保持的菜鳥年全壘打紀錄,接下來他也有望角逐美聯新人王寶座。

賈西亞在3下砲轟太空人隊王牌葛蘭基(Zack Greinke),以高達108.6英哩的擊球初速,將小白球送向中外野大牆後,形成一發大號全壘打。而這也是葛蘭基單場挨的第二轟,洛威(Nathaniel Lowe)在首局也敲出一發440英尺遠的全壘打。

賈西亞這一轟追平了1986年由伊卡菲利所保持的遊騎兵隊史新秀最多全壘打紀錄,接下來他每敲一轟都能將這項紀錄向上推高。

來自古巴的賈西亞現年已28歲,他在2016年加盟日職巨人軍,但僅出賽4場無安打表現後就被下放二軍,當時賈西亞的練球態度還被巨人教練認為有問題,最後他只待了4個月就被解約。同年,賈西亞與紅雀簽下小聯盟合約,並於去年轉戰遊騎兵。本季他把握大聯盟上場機會,一共繳出30轟、10盜,打擊率.246、攻擊指數0.766,這位高齡菜鳥有機會挑戰美聯新人王寶座。

4⃣3⃣8⃣ ft for No. 30.



That ties the @rangers' rookie record. pic.twitter.com/CFUDkxUcEI