MLB／曾旅日遭巨人釋出 遊騎兵大齡新秀開轟平隊史

遊騎兵隊「老菜鳥」賈西亞（Adolis Garcia）在今天與太空人的比賽中，敲出本季第30轟，追平隊史1986年由伊卡菲利（Pete Incaviglia）保持的菜鳥年全壘打紀錄，接下來他也有望角逐美聯新人王寶座。

賈西亞在3下砲轟太空人隊王牌葛蘭基（Zack Greinke），以高達108.6英哩的擊球初速，將小白球送向中外野大牆後，形成一發大號全壘打。而這也是葛蘭基單場挨的第二轟，洛威（Nathaniel Lowe）在首局也敲出一發440英尺遠的全壘打。

賈西亞這一轟追平了1986年由伊卡菲利所保持的遊騎兵隊史新秀最多全壘打紀錄，接下來他每敲一轟都能將這項紀錄向上推高。

來自古巴的賈西亞現年已28歲，他在2016年加盟日職巨人軍，但僅出賽4場無安打表現後就被下放二軍，當時賈西亞的練球態度還被巨人教練認為有問題，最後他只待了4個月就被解約。同年，賈西亞與紅雀簽下小聯盟合約，並於去年轉戰遊騎兵。本季他把握大聯盟上場機會，一共繳出30轟、10盜，打擊率.246、攻擊指數0.766，這位高齡菜鳥有機會挑戰美聯新人王寶座。