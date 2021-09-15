MLB／終結季後賽荒前 水手先迎接2023明星賽主辦權

還沒終結自2001年以來的季後賽荒，水手隊先迎來明星賽主辦權。大聯盟宣布2023年全明星賽夏季盛宴，將在西雅圖水手主場(T-Mobile Park)舉辦，這將是西雅圖史上第三次舉辦明星賽。

大聯盟主席曼佛瑞（Rob Manfred）本周就會開記者會公告，屆時水手名人堂球星小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）、馬丁尼茲（Edgar Martinez）與球團主席史丹頓（John Stanton）和總裁格瑞斯（Catie Griggs）都會出席，一起向西雅圖球迷宣布喜訊。

這是西雅圖相隔22年後再次舉辦明星賽，也是史上第三次，前2次分別在1979與2001年，這座擁有電動開合式屋頂的T-Mobile主球場已使用25年，目前仍被視為大聯盟最佳棒球場之一。而在經歷近20年沒季後賽可打的日子後，這座球場終於再次迎來舉辦重大比賽的機會。