MLB／終結季後賽荒前 水手先迎接2023明星賽主辦權
還沒終結自2001年以來的季後賽荒，水手隊先迎來明星賽主辦權。大聯盟宣布2023年全明星賽夏季盛宴，將在西雅圖水手主場(T-Mobile Park)舉辦，這將是西雅圖史上第三次舉辦明星賽。
大聯盟主席曼佛瑞（Rob Manfred）本周就會開記者會公告，屆時水手名人堂球星小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）、馬丁尼茲（Edgar Martinez）與球團主席史丹頓（John Stanton）和總裁格瑞斯（Catie Griggs）都會出席，一起向西雅圖球迷宣布喜訊。
這是西雅圖相隔22年後再次舉辦明星賽，也是史上第三次，前2次分別在1979與2001年，這座擁有電動開合式屋頂的T-Mobile主球場已使用25年，目前仍被視為大聯盟最佳棒球場之一。而在經歷近20年沒季後賽可打的日子後，這座球場終於再次迎來舉辦重大比賽的機會。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言