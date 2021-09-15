MLB／不只日本瘋 大聯盟高層：大谷翔平也風靡台、韓

大谷翔平今年在投打兩端的成績，成為美聯MVP最熱門人選，他的一舉一動不僅讓日本人瘋狂，也是台韓球迷的焦點，由大聯盟國際事業部資深副總裁史莫（Jim Small）認證的亞洲熱。

美國媒體「The Athletic」探討大聯盟的全球化目標，接受訪問時，史莫提及，大谷翔平被視為指標性人物，在日本與野茂英雄、鈴木一朗並列，具有開創性地位，甚至在台灣、南韓也都刮起炫風。

史莫表示，在台灣，大谷翔平出賽的比賽收視率，遠遠高出其他非天使隊賽事，而在南韓，社群媒體上關於大谷的貼文，觸及率比其他貼文高出近200%，尤其是在他們已經有柳賢振這樣的巨星存在下，更是難得現象，「我認為大谷不僅僅是日本瘋，更是整個亞洲的驕傲」。

至於大谷翔平的特殊處，史莫舉了兩名日籍大聯盟前輩做類比，野茂英雄讓一般日本人發現，「原來我們也有球員可以打大聯盟」，鈴木一朗則讓日本人發現，不僅僅是可以打大聯盟，還是不斷締造紀錄的頂級球星，製造一波文化現象。

史莫表示，在鈴木一朗之後，大多數日本球員即使在大聯盟有所成就，像是松井秀喜拿下世界大賽MVP，也被視為理所當然，松坂大輔、達比修有也是如此，大谷翔平剛赴美時，日本人也是同樣想法。

史莫指出，然而大谷翔平的表現超越了日本人的預期，成為獨一無二的存在，不僅能投出100哩的球速，還能把球轟到450呎遠的地方，這超乎了所有人的預期，將日本的驕傲提升到另一個階段。