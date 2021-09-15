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MLB／打者翔平沒開轟還吞3K 投手大谷預計18日登板
天使隊日籍好手大谷翔平讓出全壘打王位置，今天雖然先發第二棒、指定打擊，然而4打席未敲安，不僅未能趕緊跟上，還吞下3次三振；天使隊另外也宣布，大谷翔平下次登板先發預計在18日。
天使隊今天以3：9敗給白襪隊，大谷翔平在第1、4、9局各吞下一次三振，7局上則是敲出滾地出局，4打數都繳白卷，打擊率下降到2成57。
天使隊雖然靠著戈瑟蘭（Phil Gosselin）陽春砲、瓦許（Jared Walsh）兩分砲打下分數，然而投手群大失血，先發諾頓（Packy Naughton）2.2局就丟掉4分，後續兩任牛棚再丟7分，倒是菜鳥泰勒（Kyle Tyler）撐了3局沒掉分。
打者大谷近兩個月都陷入打擊低潮，8月僅敲出5轟，單月打擊率2成02，9月10場出賽敲出2轟，單月打擊率則是2成07，雖然在9月10日敲出本季第44轟，但藍鳥隊小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）在昨天敲出第45轟超車。
投手翔平登板日則在今天揭曉，天使隊總教練麥登表示：「如果沒有意外，就是在周五（美國時間）。」換算成台灣時間，就是18日在主場對上運動家隊之戰，繼續挑戰103年無人達成的單季「10勝、10轟」紀錄。
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