MLB／前國聯MVP布勞恩退休 釀酒人老闆讚：隊史最偉大

效力釀酒人長達14年,並曾獲選2011年國聯MVP、隊史全壘打王的布勞恩(Ryan Braun),今(15日)正式宣布退役,釀酒人隊老闆艾坦納西歐(Mark Attanasio)也肯定他對球隊多年來的貢獻,並讚揚他是釀酒人隊史「最偉大球員」。

「我已經思考這件事好幾個月,雖然我依舊熱愛比賽感覺,但我認為是時候退役了。」布勞恩說。現年37歲的他,大聯盟14年生涯都效力於釀酒人,2007年他獲得新人王頭銜,之後還拿下國聯MVP、全壘打王,並曾6度入選全明星賽。目前他以352轟之姿位居釀酒人隊史全壘打王,他說:「我很幸運能穿著同1支球隊的球衣,享受14年的職業生涯,更令人感激的是,那支球隊是密爾瓦基釀酒人。」

布勞恩也說,他很珍惜待在球隊的時光:「今天我將從MLB退役,但依舊熱愛那些支持我的人,我很珍惜在釀酒人的美好回憶,並會繼續保持與這座驚奇城市建立的情誼。」去年釀酒人雖打入季後賽,但他在季末受背部傷勢所擾,無緣參與季後賽。

其實2013年布勞恩曾陷入禁藥醜聞,當時他坦承服用禁藥並道歉,表示對此相當懊悔,時隔多年,他的職業生涯即將畫下句點,釀酒人球團將於美國時間26日替他舉辦引退儀式,艾坦納西歐說:「Ryan帶給我們很多難忘時刻,從季後賽戲劇性的全壘打,到生涯將近2000安,他無疑是釀酒人隊史最偉大的球員之一。」

Today, more than 14 years after I first took the field as a Milwaukee Brewer, I’ve decided to retire. While it’s impossible to summarize my emotions, what I feel most is one, simple thing – gratitude.



I just wanted to take a moment to say ‘thank you’.



– Ryan Braun pic.twitter.com/pQxuW9qk1z