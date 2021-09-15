MLB／前國聯MVP布勞恩退休 釀酒人老闆讚：隊史最偉大

效力釀酒人長達14年，並曾獲選2011年國聯MVP、隊史全壘打王的布勞恩（Ryan Braun），今（15日）正式宣布退役，釀酒人隊老闆艾坦納西歐（Mark Attanasio）也肯定他對球隊多年來的貢獻，並讚揚他是釀酒人隊史「最偉大球員」。

「我已經思考這件事好幾個月，雖然我依舊熱愛比賽感覺，但我認為是時候退役了。」布勞恩說。現年37歲的他，大聯盟14年生涯都效力於釀酒人，2007年他獲得新人王頭銜，之後還拿下國聯MVP、全壘打王，並曾6度入選全明星賽。目前他以352轟之姿位居釀酒人隊史全壘打王，他說：「我很幸運能穿著同1支球隊的球衣，享受14年的職業生涯，更令人感激的是，那支球隊是密爾瓦基釀酒人。」

布勞恩也說，他很珍惜待在球隊的時光：「今天我將從MLB退役，但依舊熱愛那些支持我的人，我很珍惜在釀酒人的美好回憶，並會繼續保持與這座驚奇城市建立的情誼。」去年釀酒人雖打入季後賽，但他在季末受背部傷勢所擾，無緣參與季後賽。

其實2013年布勞恩曾陷入禁藥醜聞，當時他坦承服用禁藥並道歉，表示對此相當懊悔，時隔多年，他的職業生涯即將畫下句點，釀酒人球團將於美國時間26日替他舉辦引退儀式，艾坦納西歐說：「Ryan帶給我們很多難忘時刻，從季後賽戲劇性的全壘打，到生涯將近2000安，他無疑是釀酒人隊史最偉大的球員之一。」