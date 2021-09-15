無安打比賽變容易 味道越來越不香了

密爾瓦基釀酒人先發投手柏恩斯(Corbin Brunes)在上週六，也就是美國九一一恐攻20周年那一天，聯合了救援投手海德(Josh Hader)上演了又一場無安打比賽，終場釀酒人以3比0在客場將印地安人打線徹底制服，讓各界不禁討論起大聯盟強投、弱打、無安打頻傳的投手時代是否又再次來到？

當然釀酒人今年整體表現不論是在投打方面都一直維持在高檔，也使得像是芝加哥小熊這些隊伍在季中發現不對勁，知道不是對手，明星賽後就提早下莊，趕緊將隊上大咖球員如布萊恩(Kris Bryant)、瑞索(Anthony Rizzo)等清倉交易出去了。其中釀酒人隊的強投伯恩斯扮演了很重要的角色，使得該隊在明星賽後一路狂飆，當然有人說，釀酒人是沾了同城NBA公鹿隊奪冠的喜氣，跟著在戰績方面開長紅。

公鹿拿下今年球季NBA總冠軍，同城的釀酒人似乎也沾了不少喜氣，晉升國聯中區霸主，領先第二名的紅人多達14場勝差。 美聯社

不過伯恩斯這一場接力式的無安打比賽在大聯盟歷史上有其重要意義，那就是因為此場無安打比賽，使得大聯盟今年球季一共投出了九場無安打比賽，這當然包含了6月24日芝加哥小熊隊由四位投手和上周釀酒人隊兩位投手的接力無安打比賽，正式超越了1884年球季的八場無安打比賽。不過1884年還是比較厲害，那八場比賽每場都是由一名投手完成，當然2021年球季還沒結束，正規季賽還有半個月，you never know….，本球季5月時一個月之內就創下四場無安打，搞不好到季末前這半個月，還有得看。

我們還回顧一下今年大聯盟打者的整體平均表現，平均打擊率2成43是1968年以來最低的，而且最近這20年來一直呈現下降曲線；上壘率3成17也是1962年以來最低，每場單隊被三振的打者達8.71次是有史以來第二，只比兩年前的8.81好一點點；全壘打數每場1.22也是這幾年第三高，其中可以發現，單季三振率越高，全壘打數也就正比的升高，這大概也可以看出目前大聯盟的投打趨勢，多三振沒關係，多揮大棒、多全壘打拉回來就是了。

現今大聯盟的打擊趨勢是大棒拚命揮，三振多一點無妨。 美聯社

不過相比以前老式棒球，現在的投手三振與打者被三振在意義上也有改變，才剛拿下生涯三千次三振的洛杉磯道奇隊大投手薛則(Max Scherzer)在之前接受即將破三千三振時感想，他沒有如預期的興奮，只表示他真心希望這三千次三振是有意義的，以前的老式棒球打者被三振是一次恥辱，但在現今 數據棒球裡，三振只是代表一個出局。

在進入棒球新紀元裡，無安打比賽將會越來越多，在今年5月份大聯盟一口氣單月出現四場無安打比賽時(註：亞歷桑納響尾蛇投手邦賈納(Madison Bumgarner)在4月下旬的7局無安打比賽並不被列入為正式無安打比賽)，洛杉磯道奇隊老王牌克蕭(Clayton Kershaw)打趣的說以後無安打比賽將會是常態性，每隔幾天就有。大聯盟上次單月有五場無安打比賽，是一百多年前的1917年。邁阿密馬林魚的總教頭馬丁利(Don Mattingly)在5月份時也提出擔憂，如果以後無安打比賽常出，對整體比賽並不好，那將代表其中一隊在打擊方面將完全死掉，觀眾球迷也看得無力。

大聯盟今年球季不但一堆阿狗阿貓等級的先發投手突然變得超強，而且幾位過去很平凡的投手接連投出無安打比賽，如紅人的邁利(左)和金鶯的明斯(右)等。 美聯社

還有一個有趣現象，就是現今大聯盟，人人都可以投無安打比賽，並非只是大投手如薛澤或邦賈納的專利。幾年前許多投無安打比賽的投手名字如：桑塔納(Johan Santana)、韋蘭德(Justin Verlander)、韋佛(Jared Weaver)、已逝的哈勒戴(Roy Halladay)、怪投林瑟肯(Tim Lincecum)等，很多都是塞揚獎得主。

但這幾年無安打比賽投手已有平民化趨勢，去年已出一個芝加哥小熊隊的米爾斯(Alec Mills)，今年更一口氣出了三名絕不在大投手群名單的平民投手：芝加哥白襪隊的前棄將羅登(Carlos Rodon)、大聯盟浪人投手邁利(Wade Miley)和才上大聯盟第一場比賽就投出無安打的小將吉爾伯特(Tyler Gilbert)。羅登整個六年職涯都在白襪隊，成績中上，去年球季結束白襪隊就不要他了，結果今年季初把他又簽回來應個數，沒想到成為本球季第二位投出無安打比賽投手。

響尾蛇隊菜鳥投手吉伯特初登板就投出無安打比賽，之前大聯盟僅有3位投手達成這項成就。 路透社

邁利也很有意思，他是大聯盟的普羅大眾投手，這些投手速球、變化球都在中上等，一輩子戰績也在中上等，從當時的選秀母隊離開後，就開始過著每支球隊只待一兩年的打工生活，這些投手的天賦也都是中上，但一方面是運氣，當然球技還有一些，加上大聯盟打者這些年來揮大棒觀念改變-「寧願三振也不願將就只求接觸即可」，才使邁利在職涯結束前有個無安打紀念可以回憶。

最絕的應該還是響尾蛇隊剛上大聯盟的投手吉爾伯特，從沒沒無聞的小將一口氣登上大聯盟無安打的絕世名單……..！不過就像2014年也投過無安打比賽的克蕭所言，無安打比賽未來或許不一定是天天有、周周發生，但隨著它發生次數越來越頻繁，無安打在未來可能也就沒有以前那麼香了。