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MLB／道奇爭冠時刻迎回王牌 克蕭：滿懷感激

聯合新聞網 / 綜合報導
柯蕭傷後復出4.1局5K失1分。 美聯社
柯蕭傷後復出4.1局5K失1分。 美聯社

今天響尾蛇作客道奇，道奇終於迎來王牌克蕭(Clayton Kershaw)的復出，睽違長達兩個月以上的時間重返投手丘，克蕭此役投出4.1局5K、失1分的表現，也助道奇以5:1擊敗響尾蛇，拿下4連勝。雖然無緣勝投，但這名王牌能趕在季後賽前順利歸隊，對道奇來說就是最好的消息。

此役克蕭的速球平均低於90英里，滑球也沒有投到理想的位置，但他在曲球的把控上倒是很突出，今天的好球及三振有42%都是靠著他犀利的曲球有效地投出。

克蕭上一次出賽要追溯到7月4日，因左前臂發炎休息超過兩個月的時間，事實上在過去這段期間，道奇對於克蕭何時能回歸一直都沒有明確的答案，他也坦言自己在受傷初期，因為急於想回歸賽場，反而導致傷勢更嚴重。

賽後克蕭表示，「我很感激能重返賽場，因為老實說，我沒想過本賽季能否回歸，能夠再次歸隊對我來說意義重大，我絕不會視每一次的上場機會為理所當然。巨人持續在贏球，看來他們不打算讓我們好過，這將會很有趣。」

目前預計克蕭本季還會出賽至少三場，下一場將會在客場遇上紅人，而屆時季後賽開始，就能看到克蕭和薛則（Max Scherzer）、布勒（Walker Buehler）、烏力亞斯（Julio Urias）等三大投手，組成豪華先發投手陣容。

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