快訊

新北餐廳是否開放內用？侯友宜明天宣布

八方雲集跌破承銷價再創新低 法人點出三原因

MiLB／鄭宗哲敲追平比數安打 2安2打點手感佳

中央社 / 台北14日電
旅美海盜隊新人聯盟野手鄭宗哲。 報系資料照
旅美海盜隊新人聯盟野手鄭宗哲。 報系資料照

旅美海盜隊新人聯盟野手鄭宗哲近期出賽維持好手感，今天比賽敲出追平比數安打，單場2安貢獻2分打點、連5場出賽敲安，球隊終場以10比4擊敗雙城隊。

美國職棒新人聯盟賽事匹茲堡海盜（金）隊今天與明尼蘇達雙城隊交手，海盜隊台灣野手鄭宗哲今天先發打第3棒、守游擊。

海盜隊1局靠著失誤上壘、滾地球將跑者推進到三壘，鄭宗哲敲出高飛犧牲打送回團隊第1分，4局鄭宗哲率先敲出安打上壘，隊友接著敲出2分砲。

海盜隊前4局打完3比0領先，雙城隊5局上追回4分、翻轉戰局，海盜隊5局下再起攻勢，靠著接連安打、暴投攻占得點圈，鄭宗哲敲出左外野方向安打，幫助球隊以4比4扳平比數。

鄭宗哲6局敲出二壘方向滾地球出局，今天總計3打數敲出2支安打，貢獻2分打點、有1得分，近期出賽維持打擊好手感，連5場出賽敲安，賽後打擊率3成17。

鄭宗哲有被選入將於台灣時間24日於墨西哥開打的U23世界盃棒球賽中華代表隊，中華隊總教練吳思賢先前曾表示目前比較擔心球隊打擊，也期望鄭宗哲與另一名旅美響尾蛇隊野手陳聖平加入後，可以活化打線。

鄭宗哲 海盜

延伸閱讀

U23世界盃／中華隊先排4先發投手 教頭擔心打線

U23世界盃／3人染疫就淘汰 中華隊考驗大

棒球／U23中華隊放榜 納入5旅外、2中職新人

MiLB／鄭宗哲新人聯盟單場4安2盜 張景淯後援無關勝敗

相關新聞

MLB／小葛雷諾敲第45轟 大谷翔平全壘打王寶座讓出了

天使隊「二刀流」大谷翔平坐了大半季的全壘打王寶座，在今天讓出了，藍鳥隊小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr...

MLB／小葛拿三冠王仍沒用？ 專家稱大谷拿MVP仍勢在必得

第45支全壘打才剛熱騰騰出爐的小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.），距離拿下三冠王的目標又更進一步，這也代表小葛雷諾威脅大谷翔平奪下MVP的可能性再度提升，不過美國數據專家對此卻不以

MLB／達比修把比賽投成打擊練習 巨人成首隊奪季後賽門票

教士隊日籍投手達比修有今天把比賽投成打擊練習，面對巨人隊先發4局，被狂敲4發全壘打，最終狂失8分退場。

MLB／賈吉炸裂+桑契斯再見安 洋基本季首次落後4分逆轉勝

洋基今天在主場迎戰雙城，前七局打完還以2：5落後3分，貧打的表現眼看要再次和勝利揮手告別，沒想到八局下竟然出現大反轉，先是洋基明星外野手「法官」賈吉（Aaron Judge）敲出一記三分砲追平比數，十

MLB／紅雀游擊手美技弄巧成拙 一壘審臉遭爆擊噴血

今天紅雀與大都會的比賽竟出現流血場面，但見血的卻不是球員、而是裁判。 肇事者是紅雀游擊手索沙（Edmundo Sosa），他處理一記內野滾地，正當他360度大轉身即將完成美技守備時，卻沒把球丟進一壘

MiLB／鄭宗哲敲追平比數安打 2安2打點手感佳

旅美海盜隊新人聯盟野手鄭宗哲近期出賽維持好手感，今天比賽敲出追平比數安打，單場2安貢獻2分打點、連5場出賽敲安，球隊終場...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。