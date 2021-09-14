MiLB／鄭宗哲敲追平比數安打 2安2打點手感佳

旅美海盜隊新人聯盟野手鄭宗哲近期出賽維持好手感，今天比賽敲出追平比數安打，單場2安貢獻2分打點、連5場出賽敲安，球隊終場以10比4擊敗雙城隊。

美國職棒新人聯盟賽事匹茲堡海盜（金）隊今天與明尼蘇達雙城隊交手，海盜隊台灣野手鄭宗哲今天先發打第3棒、守游擊。

海盜隊1局靠著失誤上壘、滾地球將跑者推進到三壘，鄭宗哲敲出高飛犧牲打送回團隊第1分，4局鄭宗哲率先敲出安打上壘，隊友接著敲出2分砲。

海盜隊前4局打完3比0領先，雙城隊5局上追回4分、翻轉戰局，海盜隊5局下再起攻勢，靠著接連安打、暴投攻占得點圈，鄭宗哲敲出左外野方向安打，幫助球隊以4比4扳平比數。

鄭宗哲6局敲出二壘方向滾地球出局，今天總計3打數敲出2支安打，貢獻2分打點、有1得分，近期出賽維持打擊好手感，連5場出賽敲安，賽後打擊率3成17。

鄭宗哲有被選入將於台灣時間24日於墨西哥開打的U23世界盃棒球賽中華代表隊，中華隊總教練吳思賢先前曾表示目前比較擔心球隊打擊，也期望鄭宗哲與另一名旅美響尾蛇隊野手陳聖平加入後，可以活化打線。