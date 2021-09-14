MLB／紅雀游擊手美技弄巧成拙 一壘審臉遭爆擊噴血

今天紅雀與大都會的比賽竟出現流血場面，但見血的卻不是球員、而是裁判。

肇事者是紅雀游擊手索沙（Edmundo Sosa），他處理一記內野滾地，正當他360度大轉身即將完成美技守備時，卻沒把球丟進一壘手的手套中，而是不偏不倚地砸在一壘審瓦倫丁（Junior Valentine）的臉上，瓦倫丁頭部遭到爆擊，當場濺血。

這起突發事件發生在二局下，輪到大都會打者皮拉（Kevin Pillar）打擊，他將紅雀先發投手韋恩萊特（Adam Wainwright）一顆83英哩的卡特球打成游擊方向滾地球，雖然索沙順利接到球並傳向一壘但卻傳歪，最終不僅讓對方成功上壘，還傷及無辜的一壘審瓦倫丁，弄巧成拙。

事發當下索沙和隊友都嚇呆，趕快去查看瓦倫丁的狀況，隨後其餘三名裁判和大都會防護員也都上前關心，比賽暫停將近10分鐘，經過處理確定並無大礙後才恢復比賽，瓦倫丁則是相當敬業，儘管臉被砸到流血，仍依舊留在場上執法。