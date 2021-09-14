MLB／賈吉炸裂+桑契斯再見安 洋基本季首次落後4分逆轉勝

洋基今天在主場迎戰雙城，前七局打完還以2：5落後3分，貧打的表現眼看要再次和勝利揮手告別，沒想到八局下竟然出現大反轉，先是洋基明星外野手「法官」賈吉（Aaron Judge）敲出一記三分砲追平比數，十局下再靠著捕手桑契斯（Gary Sanchez）擊出再見安打，最終洋基以6:5逆轉戰局、拿下勝利。

關鍵的八局下當時洋基以2:5落後，不過瑞佐（Anthony Rizzo）和賈納（Brett Gardner）各自耐心選到保送，形成一、二壘有人，「法官」賈吉成為洋基的救星，他相中偏高的球將球推出右外野大強，一棒追平比數、也將比賽逼進延長賽。

洋基近況慘不忍睹，儘管先拉出一波13連勝，近15場卻輸了12場，甚至從外卡第一退位到無緣外卡資格，倘若再繼續失利下去，本賽季將會是他們在2016年後，首次無緣季後賽，還好賈吉與桑契斯攜手救了球隊，繼續緊咬美聯外卡前兩名的紅襪與藍鳥，分別]落後0.5與1場勝差。

洋基此役一度從0:5落後到迎頭趕上並超前，這是他們今年首次在落後4分以上逆風翻盤，前面35場皆以落敗坐收，雖然洋基目前還以0.5場勝差落後外卡第二的紅襪，但好消息是洋基接下來的賽程相對輕鬆，再加上今天振奮人心的逆轉勝，讓洋基的士氣大增。

洋基隊教頭布恩（Aaron Boone）賽後表示，「我對球隊充滿信心，我們清楚自己的能耐，我們也會盡力而為，許多球員將陸續歸隊，柯爾（Gerrit Cole）明天將率領我們出戰，我認為，我們是一支有無限可能的球隊。」