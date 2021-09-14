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MLB／把比賽投成打擊練習 達比修4局挨4轟狼狽退場

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
教士隊日籍投手達比修有今天把比賽投成打擊練習，面對巨人隊先發4局，被狂敲4發全壘打。 法新社
教士隊日籍投手達比修有今天把比賽投成打擊練習，面對巨人隊先發4局，被狂敲4發全壘打。 法新社

教士隊日籍投手達比修有今天把比賽投成打擊練習，面對巨人隊先發4局，被狂敲4發全壘打，最終狂失8分退場。

達比修全場面對的第1位打者，就被史戴拉（Tommy La Stella）掃出陽春砲，預告了此役砲聲隆隆的劇情，一、三壘有人時再被隆戈利亞（Evan Longoria）敲出三分砲，首局丟掉5分收場。

安然度過第2、3局後，危機在第4局再度向達比修襲來，亞斯川斯基（Mike Yastrzemski）敲出陽春砲，貝爾特（Brandon Belt）再炸裂兩分彈。

達比修共用96球，只有5球讓對手揮空，其中2球來自投手利特爾（Zack Littell）的打擊，此役只撐4局退場，被敲6安打裡有4發是全壘打，讓他狂失8分都是責失分狼狽退場。

這是達比修的大聯盟生涯第二次單場挨4轟，前一次2019年8月22日，對手也是巨人，當時5.1局狙擊4轟、讓他失7分（責失6分）。

達比修本季開高走低，若以大聯盟正式開抓外部物質的6月21日為間隔，他在取締前的防禦率為2.57，取締後的13場出賽，合計66局責失48分，期間防禦率為6.55，此役投完後本季防禦率已漲到4.32。

大聯盟 巨人

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