MLB／小葛拿三冠王仍沒用？ 專家稱大谷拿MVP仍勢在必得

第45支全壘打才剛熱騰騰出爐的小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.），距離拿下三冠王的目標又更進一步，這也代表小葛雷諾威脅大谷翔平奪下MVP的可能性再度提升，不過美國數據專家對此卻不以為然，反倒視大谷翔平本季的表現為「前所未見的壯舉」，認為大谷翔平拿MVP勢在必得。

隨著大聯盟例行賽即將進入尾聲，美聯MVP的爭奪戰，目光都聚焦在「二刀流」大谷翔平和「準三冠王」小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）兩人身上，雖然大谷翔平在投打兩端都有亮眼的表現，但不可否認的是小葛雷諾近況相當火熱，尤其全壘打一發接著一發轟，目前甚至超車大谷翔平的44支，獨自登上全壘打王的寶座。

小葛雷諾有機會成為美聯打擊三冠王，增添爭取MVP籌碼。 路透社

除了站上全壘打王，小葛雷諾的打擊率.318暫居美聯第一，打點103分則排名美聯第三，很有機會挑戰美聯打擊三冠王，再加上藍鳥近期也拉出一波驚人的攻勢，近13場僅1場落敗，在季末有這些表現對小葛雷諾在爭奪MVP的競爭行列上，無疑是一大加分。

不過美國數據專家仍堅信大谷翔平就是本季MVP的得主，美國數據網《FanGraphs》寫手芬克(Devan Fink)在小葛雷諾敲出第44轟追平大谷翔平後表示：「目前看來，大谷翔平拿下MVP是毫無疑問、沒有爭議的，我不敢相信會有人不同意這說法。」 大聯盟數據專家法蘭克（Jeremy Frank）也認為：「雖然打擊三冠王是一項難以達成的成就，但大谷正在做出前所未有的壯舉，這就是為何不該由小葛雷諾奪下MVP。」