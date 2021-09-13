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MLB／達比修明拚生涯第80勝 亞洲只有朴贊浩、野茂達標

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
達比修有。 美聯社
達比修有。 美聯社

教士隊今天在洛杉磯遭道奇隊強投薛則（Max Scherzer）壓制，開賽連續22名打者被解決，毫無得分能力，終場0：8落敗；教士明天轉戰舊金山，對決大聯盟戰績最猛的巨人隊，推出日籍投手達比修有登板先發，他將挑戰生涯第80勝，如果成功將是亞洲第3人。

教士客場10連戰前3戰遭道奇清盤，戰績掉到74勝68敗，在國聯西區仍居第3，落後巨人（93勝50敗）多達18.5場勝差，想拚季後賽只能靠外卡，目前和紅人隊並列第2，明天開始對巨人4連戰相當關鍵，達比修壓力不小。

大聯盟歷年只有13名亞洲投手投出50勝以上，依序是朴贊浩（124勝）、野茂英雄（123勝）、黑田博樹、達比修（各79勝）、田中將大（78勝）、柳賢振（72勝）、王建民（68勝）、岩隈久志（63勝）、陳偉殷、前田健太（各59勝）、松坂大輔（56勝）、金炳賢（54勝）、大家友和（51勝）。

達比修本季26場先發投出8勝9敗、防禦率3.95，其中對決巨人兩場，合計12.1局只失兩分，狂飆19次三振，戰績1勝、防禦率1.46，對付巨人打者有一定壓制力。

巨人最近7連勝，也是大聯盟最多勝球隊，道奇91勝53敗居次，落後2.5場勝差，分區龍頭之爭依然激烈；美聯戰績最佳是光芒隊89勝54敗，在美聯東區保有極大優勢，美東也是唯一4隊勝率超過5成的分區，另3隊是藍鳥、紅襪、洋基。

巨人 道奇 大聯盟

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