MLB／洋基吹口哨被誤會？大都會昨就種下心結

地鐵大戰最後一場火藥味濃厚,大都會與洋基在7局爆發衝突,引起兩隊板凳清空,事情導火線看似源於6局上林多對洋基休息區「吹口哨」的動作,但據美國媒體《Larry Brown Sports》報導,其實兩隊早在昨天就種下心結,因為大都會指控洋基以吹口哨的方式偷暗號。

大都會明星游擊手林多今單場3響砲,幫助球隊以7:6獲勝。6局林多砲轟培洛塔(Wandy Peralta)時,他對著游擊手托瑞斯(Gleyber Torres)、培洛塔和洋基休息區比出吹口哨的手勢,史坦頓(Giancarlo Stanton)回敬全壘打後他也和林多互噴垃圾話,造成兩隊板凳清空。

將時序拉回昨天的比賽,林多和部分大都會球員認為當天先發投手沃克(Taijuan Walker)投球時,被洋基隊培洛塔等人偷暗號並以吹口哨的方式提示打者。

林多今天開轟後以「吹口哨」的動作暗指昨天洋基偷暗號。 法新社

對此,洋基當然否認偷暗號行為,而蓋洛(Joey Gallo)、史坦頓(Giancarlo Stanton)也站出來替培洛塔說話,並表示他只是以吹口哨的方式替球隊喝采,蓋洛說:「他(培洛塔)絕對不是要做偷暗號那類的事情,他只是想鼓舞休息室的士氣,老實說,我覺得他的口哨聲大聲得很刺耳。」

Joey Gallo: "It's just Wandy trying to liven up the dugout. It's definitely not for pitch-tipping or anything like that. It's just him trying to bring energy to the dugout. It's been hurting my ears, honestly."