MLB／洋基吹口哨被誤會？大都會昨就種下心結

地鐵大戰最後一場火藥味濃厚，大都會與洋基在7局爆發衝突，引起兩隊板凳清空，事情導火線看似源於6局上林多對洋基休息區「吹口哨」的動作，但據美國媒體《Larry Brown Sports》報導，其實兩隊早在昨天就種下心結，因為大都會指控洋基以吹口哨的方式偷暗號。

大都會明星游擊手林多今單場3響砲，幫助球隊以7：6獲勝。6局林多砲轟培洛塔（Wandy Peralta）時，他對著游擊手托瑞斯（Gleyber Torres）、培洛塔和洋基休息區比出吹口哨的手勢，史坦頓（Giancarlo Stanton）回敬全壘打後他也和林多互噴垃圾話，造成兩隊板凳清空。

將時序拉回昨天的比賽，林多和部分大都會球員認為當天先發投手沃克（Taijuan Walker）投球時，被洋基隊培洛塔等人偷暗號並以吹口哨的方式提示打者。

林多今天開轟後以「吹口哨」的動作暗指昨天洋基偷暗號。 法新社

對此，洋基當然否認偷暗號行為，而蓋洛（Joey Gallo）、史坦頓（Giancarlo Stanton）也站出來替培洛塔說話，並表示他只是以吹口哨的方式替球隊喝采，蓋洛說：「他（培洛塔）絕對不是要做偷暗號那類的事情，他只是想鼓舞休息室的士氣，老實說，我覺得他的口哨聲大聲得很刺耳。」

Joey Gallo: "It's just Wandy trying to liven up the dugout. It's definitely not for pitch-tipping or anything like that. It's just him trying to bring energy to the dugout. It's been hurting my ears, honestly." — Bryan Hoch (@BryanHoch) September 13, 2021

經過太空人2017-18年的偷暗號醜聞後，各隊對於偷暗號問題都相當敏感，一出現風聲就會急忙撇清，此番洋基的舉動雖引發大都會猜疑，但撰寫該報導的文章作者寫道，洋基並未使用科技等器材偷取甚至傳遞暗號，因此他認為這算不上作弊，頂多是引起大都會不開心罷了。