MLB／林多吹口哨諷刺洋基偷暗號 地鐵大戰爆衝突板凳清空

洋基與大都會地鐵大戰3連戰最終場，林多（Francisco Lindor）與史坦頓（Giancarlo Stanton）開轟互噴垃圾話引發板凳清空，所幸未釀成衝突。而林多今上演生涯首度單場3響砲，也是隊史第一人，幫助大都會在主場以7：6氣走洋基，系列賽2勝1敗坐收。

洋基首局就靠著保送、史坦頓的二壘安打和蓋洛（Joey Gallo）的高飛犧牲打攻下2分，下半局大都會立刻展開反攻，康福多（Michael Conforto）適時安打追回1分，2局下林多敲出超前比分的3分砲，取得4：2領先，跑壘時他向洋基休息室做出吹口哨的手勢，怒嗆洋基偷暗號作弊，替之後的衝突埋下導火線。

大都會捕手麥坎（James McCann）在5局下擊出高飛犧牲打助隊擴大領先差距，6局上洋基攻勢再起，托瑞斯（Gleyber Torres）敲出2分砲，追到僅剩1分差，而下半局林多又回敬本場第二發全壘打，大都會取得6：4領先。

兩隊攻勢未停歇，史坦頓7局上一棒轟向中外野的2分砲扳平戰局，跑壘時他對林多噴垃圾話，雙方因而爆發口角，引起兩隊板凳清空，所幸主審即時對雙方做出警告，未讓衝突升級。

林多今手感火燙，繳出單場3響砲幫助球隊獲勝。 美聯社

眼看兩隊比分一路緊咬，大都會今天手感最火燙的林多8局下再轟出超前陽春砲，單場3響砲讓洋基反撲做白工，終結者狄亞茲（Edwin Díaz）驚險關門守成，收下本季第29場救援成功，大都會終場就以7：6險勝洋基。

林多此役4打數敲3安且都是全壘打，貢獻5分打點另獲得1次保送上壘，生涯首度單場3響砲，成為大都會隊史第一人。