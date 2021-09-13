MLB／林多開轟繞壘吹口哨惹事 乾脆單場3響砲轟垮洋基

大聯盟本季最後一場紐約「地鐵大戰」，大都會隊明星游擊手林多（Francisco Lindor）締造生涯首次單場3響砲紀錄，但他在第2轟繞壘時，刻意比出吹口哨的動作，諷刺洋基隊偷暗號，讓這場比賽風波不斷，差點上演全武行，大都會靠他在8局下第3轟打下江山，終場7：6氣走洋基。

大都會在主場迎戰洋基，3連戰前兩戰扯平，今天最後一戰打出火氣，之前被大都會球迷罵翻的林多，今天終於成為「最佳男主角」，單場3支安打都是全壘打，包辦5分打點，大都會本季對洋基6戰以4勝2敗占上風。

林多年初被印地安人隊交易到大都會，年薪2230萬美元，4月再簽10年3億4100萬美元肥約，但本季出賽107場只繳出打擊率2成27、全壘打17支、打點52分的成績，他說：「被開汽水很久了。」

洋基今天打完首局2：1領先，林多2局下轟出3分砲，幫助大都會4：2超前。

洋基打完6局上追成4：5，林多6局下砲轟洋基中繼投手培洛塔（Wandy Peralta），邊跑邊對著洋基游擊手托瑞斯（Gleyber Torres）、培洛塔和洋基休息區比出吹口哨的手勢，暗指對方在昨天比賽用這招偷暗號。

林多這支陽春砲幫助大都會6：4領先，洋基「怪力男」史丹頓（Giancarlo Stanton）7局上回敬兩分砲追平比數，跑壘時也很不爽，跑過二壘時刻意放慢腳步，轉身對著林多嗆聲，兩人一直碎碎念，雙方球員也衝進場內對峙，幸好沒有釀成進一步衝突。

8局下，林多單場第3轟出爐，右外野陽春砲成致勝一擊，苦主是洋基第4任投手格林（Chad Green）；這回林多跑壘時舉起右臂，還用左手比了一下，電視轉播鏡頭對著史丹頓特寫，只見他一臉嚴肅，也只能認了。

林多成為隊史第11位單場左右開弓轟出全壘打的球員，他說：「我未指控洋基吹口哨偷暗號，無法百分之百確定，但有聽到一些事，感覺不太尋常。」