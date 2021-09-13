快訊

避免黨內互打！張亞中送考紀會 明天政見會暫停

板橋期交所爆2人確診 新北衛生局將調查是否疫調不實

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／林多開轟繞壘吹口哨惹事 乾脆單場3響砲轟垮洋基

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
林多。 法新社
林多。 法新社

大聯盟本季最後一場紐約「地鐵大戰」，大都會隊明星游擊手林多（Francisco Lindor）締造生涯首次單場3響砲紀錄，但他在第2轟繞壘時，刻意比出吹口哨的動作，諷刺洋基隊偷暗號，讓這場比賽風波不斷，差點上演全武行，大都會靠他在8局下第3轟打下江山，終場7：6氣走洋基。

大都會在主場迎戰洋基，3連戰前兩戰扯平，今天最後一戰打出火氣，之前被大都會球迷罵翻的林多，今天終於成為「最佳男主角」，單場3支安打都是全壘打，包辦5分打點，大都會本季對洋基6戰以4勝2敗占上風。

林多年初被印地安人隊交易到大都會，年薪2230萬美元，4月再簽10年3億4100萬美元肥約，但本季出賽107場只繳出打擊率2成27、全壘打17支、打點52分的成績，他說：「被開汽水很久了。」

洋基今天打完首局2：1領先，林多2局下轟出3分砲，幫助大都會4：2超前。

洋基打完6局上追成4：5，林多6局下砲轟洋基中繼投手培洛塔（Wandy Peralta），邊跑邊對著洋基游擊手托瑞斯（Gleyber Torres）、培洛塔和洋基休息區比出吹口哨的手勢，暗指對方在昨天比賽用這招偷暗號。

林多這支陽春砲幫助大都會6：4領先，洋基「怪力男」史丹頓（Giancarlo Stanton）7局上回敬兩分砲追平比數，跑壘時也很不爽，跑過二壘時刻意放慢腳步，轉身對著林多嗆聲，兩人一直碎碎念，雙方球員也衝進場內對峙，幸好沒有釀成進一步衝突。

8局下，林多單場第3轟出爐，右外野陽春砲成致勝一擊，苦主是洋基第4任投手格林（Chad Green）；這回林多跑壘時舉起右臂，還用左手比了一下，電視轉播鏡頭對著史丹頓特寫，只見他一臉嚴肅，也只能認了。

林多成為隊史第11位單場左右開弓轟出全壘打的球員，他說：「我未指控洋基吹口哨偷暗號，無法百分之百確定，但有聽到一些事，感覺不太尋常。」

洋基 林多 大都會

延伸閱讀

MLB／今日戰績表 薛則先發生涯達3000K助道奇完封教士

MLB／小葛雷諾41轟出爐也要追大谷 藍鳥活生生讓洋基吞5連敗

MLB／洋基迎來好消息 柯爾對傷勢感到樂觀

MLB／桑契斯雙響炮6打點無用 洋基遭逆轉外卡龍頭岌岌可危

相關新聞

MLB／大谷翔平全壘打數恐遭超車 美媒點出9月卡彈主因

天使隊二刀流巨星大谷翔平原先獨居全壘打王長達75天，但今天藍鳥22歲重砲小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）再開轟，兩人以44轟並列聯盟第一，大谷翔平的全壘打王寶座恐怕不保，《橘郡紀事報》記者弗雷契爾（Jeff Fletcher）也指出大谷9月「卡彈」的主因。

MLB／不擔心大谷翔平手臂痠痛感 麥登：不打算縮減他出賽

天使隊日籍球星大谷翔平11日對太空人主投3.1局狂失6分，無緣拿下本季第10勝，還未能達成「棒球之神」貝比魯斯103年來無人能及的二刀流紀錄，而對於外界關心的大谷先發日子，天使隊教頭麥登（Joe Maddon）表示，目前尚未決定。

MLB／道奇薛則加入3千K俱樂部 完全比賽8局上破功

道奇隊強投薛則（Max Scherzer）再展K功，今天對教士之戰先發8局只被揮出1支安打，飆出9次三振，幫助道奇8：0...

MLB／張育成吞2K未脫低潮 印地安人3連敗遭釀酒人橫掃

釀酒人作客印地安人的系列賽來到最後一場，台灣好手張育成今天先發扛第6棒一壘手，不過他3打數無安打、吞下2K。而印地安人團隊繼昨被無安打後，今天打線依舊低迷，只有零星的4支安打，終場以1：11輸球，主場3連戰慘遭釀酒人橫掃。

MLB／小葛雷諾44轟追平大谷翔平 有機會挑戰美聯三冠王

藍鳥隊重砲小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）今天對金鶯之戰再度開轟，2局上揮出左外野陽春砲，本季第4...

MLB／林多吹口哨諷刺洋基偷暗號 地鐵大戰爆衝突板凳清空

洋基與大都會地鐵大戰3連戰最終場，林多（Francisco Lindor）與史坦頓（Giancarlo Stanton）開轟互噴垃圾話引發板凳清空，所幸未釀成衝突。而林多今上演生涯首度單場3響砲，也是隊史第一人，幫助大都會在主場以7：6氣走洋基，系列賽2勝1敗坐收。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。