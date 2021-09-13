MLB／「老鬼」對決 紅雀大都會先發投手合計超過81歲

明（14日）紅雀作客大都會一戰，將上演一場「老鬼」對決。紅雀隊40歲的韋恩萊特（Adam Wainwright）將與41歲老將希爾（Rich Hill）同場較勁，這是自2015年以來再度有兩位先發投手年紀皆在40歲以上。

希爾在2005年登上大聯盟，之後不斷轉隊，先後效力過小熊、金鶯、紅襪、印地安人、天使、洋基、運動家、道奇、雙城、藍鳥，今年則來到大都會。2010年希爾獲得紅雀3A合約，他和韋恩萊特曾在春訓短暫成為隊友，但沒多久後他就獲得紅襪合約並升上大聯盟。

相較於希爾特流連各隊，韋恩萊特的大聯盟生涯目前為止都待在紅雀，今年他繳出15勝7敗，防禦率2.98的超高水準表現。本季獲得自由球員身分的他，據報導已經和球團簽約，將與老搭檔捕手莫里納（Yadier Molina）一同奮戰至2022年。

年過40的希爾待過超過10支大聯盟球隊，明天他將與紅雀隊老將韋恩萊特同場較勁。 美聯社

希爾本季目前為止出賽28場，繳出6勝6敗，防禦率3.82，他表示自己還沒有要退休，且透露想留在大都會，不過他在季中轉至大都會後勝投尚未開張，就先吞了兩敗。

1987年6月8日天使印地安人之戰，兩隊分別派出300勝投手沙頓（Don Sutton），與年過40還能拿下21勝的傳奇球星尼可羅（Phil Niekro），兩人的年紀合計是90歲135天，為大聯盟史上最老的先發投手對戰。明天大都會與紅雀對決也是自2015年柯隆（Bartolo Colon）對決迪奇（R.A. Dickey）後，大聯盟賽場再度有兩位先發投手年紀都在40歲以上。