MLB／大谷翔平全壘打數恐遭超車 美媒點出9月卡彈主因
天使隊二刀流巨星大谷翔平原先獨居全壘打王長達75天，但今天藍鳥22歲重砲小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）再開轟，兩人以44轟並列聯盟第一，大谷翔平的全壘打王寶座恐怕不保，《橘郡紀事報》記者弗雷契爾（Jeff Fletcher）也指出大谷9月「卡彈」的主因。
大谷翔平9月至今出賽10場，31打數敲出6安，全壘打僅2支，弗雷契爾在推特指出，大谷近幾個月的拉打比例逐漸上升，朝中間方向的比例銳減，這就是他目前卡彈的主因。
弗雷契爾表示，大谷6月份敲13轟時拉打的比例為51.9％，中間方向則占了31.5％，7月份敲9轟，當時的拉打比例為47.9％、中間方向31.3％，進入到9月份，大谷翔平拉打的比例提升至64.7％，遠高於其他月份，中間方向則僅剩17.6％。
Vladdy Jr. is tied with Shohei Ohtani for the HR lead! pic.twitter.com/BbDWkHkfRT— MLB (@MLB) September 12, 2021
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