MLB／張育成吞2K未脫低潮 印地安人3連敗遭釀酒人橫掃

釀酒人作客印地安人的系列賽來到最後一場，台灣好手張育成今天先發扛第6棒一壘手，不過他3打數無安打、吞下2K。而印地安人團隊繼昨被無安打後，今天打線依舊低迷，只有零星的4支安打，終場以1：11輸球，主場3連戰慘遭釀酒人橫掃。

張育成近日陷入小低潮，此役3打數無安打，還吞下2次三振，近期連9打數無安打，打擊率降至2成16。守備方面，1次守備機會未發生失誤。

印地安人近期打線貧弱，近7場只各奪下2、0、0、4、3、0、1分，反觀對手釀酒人打擊手感持續火燙，首局先靠著寇頓王（Kolten Wong）的陽春砲先馳得點，第2局安打串連再添3分，賈西亞（Avisaíl García）和皮納（Manny Pina）3局上又接力開轟，讓釀酒人前5局就取得7分大幅領先。

釀酒人6局上再拿1分，沉寂5局的印地安人打線此時終於展開反攻，拉凡威（Ryan Lavarnway）和莫卡多（Oscar Mercado）連續敲安，下一棒史卓（Myles Straw）適時敲安打幫助球隊破蛋，攻下印第安人全場的唯一一分。釀酒人8局上再靠著王寇頓和賈西亞的全壘打吃下3分大局，釀酒人終場就以11：1大勝印地安人，3連勝橫掃對手。先發投手勞爾（Eric Lauer）主投5.1局飆8K，只挨3安失1分，收下本季第6勝。