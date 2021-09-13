快訊

直播／新北幼兒園案最新進度 指揮中心下午2時說明

全員鷹派中：日本自民黨總裁選加碼的「中國包圍網」？

MLB／不擔心大谷翔平手臂痠痛感 麥登：不打算縮減他出賽

聯合新聞網 / 綜合報導
大谷翔平今先發第2棒打DH，繳出1安、1保送表現，下一場先發主投日期則尚未決定。 路透
大谷翔平今先發第2棒打DH，繳出1安、1保送表現，下一場先發主投日期則尚未決定。 路透

天使隊日籍球星大谷翔平前天（台灣時間11日）對太空人主投3.1局狂失6分，無緣拿下本季第10勝，還未能達成「棒球之神」貝比魯斯103年來無人能及的二刀流紀錄。而對於外界關心的大谷下一次先發日子，天使隊教頭麥登（Joe Maddon）表示，目前尚未決定。

貝比魯斯在1918年打出11轟，投手端繳出13勝，為大聯盟首位單季全壘打、勝投都來到雙位數的球員。而大谷翔平本季已累積9勝，只差1勝就能追上貝比魯斯的百年紀錄，成為史上第二人。不過大谷最近一次登板對太空人先發3.1局失6分，吞下本季第2敗，挑戰大聯盟百年紀錄還要再等等。

大谷翔平前天投完球後坦言，或許是因為在美國時間9月3日先發時，燃燒手臂投出117球，導致手臂仍有「痠痛感」，此話一出引發美國媒體熱議，紛紛詢問教頭情況。對此麥登回應：「如果有任何緊繃或痠痛感，也差不多是9月這時候了，大谷今年經歷了太多事情，我們會繼續觀察他的狀況。不過，當我在一旁看他投球時感覺一切還算正常。」

麥登也再度強調，雖然球季接近尾聲，但沒有要讓大谷減少出賽的意思，他會繼續與大谷翔平溝通，了解他的感受，做出最好的調度。

天使今天續戰太空人，大谷翔平3打數敲1安，並獲得1次保送，天使隊僅靠著5局上拉加雷斯（Juan Lagares）的陽春砲奪下全場唯一一分，終場天使就以1：3敗給太空人，系列賽1勝2敗收場。

太空人 天使 大谷翔平 Joe Maddon

延伸閱讀

MLB／挑戰103年大紀錄前 大谷翔平先敲44轟示威

MLB／太空人亂棒掃9安 大谷翔平挑戰10勝被3.1局打退場

MLB／小葛雷諾44轟追平大谷翔平 有機會挑戰美聯三冠王

MLB／天使擋下太空人反攻4比2奪勝 大谷翔平1安打得1分

相關新聞

MLB／不擔心大谷翔平手臂痠痛感 麥登：不打算縮減他出賽

天使隊日籍球星大谷翔平11日對太空人主投3.1局狂失6分，無緣拿下本季第10勝，還未能達成「棒球之神」貝比魯斯103年來無人能及的二刀流紀錄，而對於外界關心的大谷先發日子，天使隊教頭麥登（Joe Maddon）表示，目前尚未決定。

MLB／道奇薛則加入3千K俱樂部 完全比賽8局上破功

道奇隊強投薛則（Max Scherzer）再展K功，今天對教士之戰先發8局只被揮出1支安打，飆出9次三振，幫助道奇8：0...

MLB／張育成吞2K未脫低潮 印地安人3連敗遭釀酒人橫掃

釀酒人作客印地安人的系列賽來到最後一場，台灣好手張育成今天先發扛第6棒一壘手，不過他3打數無安打、吞下2K。而印地安人團隊繼昨被無安打後，今天打線依舊低迷，只有零星的4支安打，終場以1：11輸球，主場3連戰慘遭釀酒人橫掃。

MLB／小葛雷諾44轟追平大谷翔平 有機會挑戰美聯三冠王

藍鳥隊重砲小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）今天對金鶯之戰再度開轟，2局上揮出左外野陽春砲，本季第4...

小葛雷諾力拼三冠王 最大障礙就是大谷翔平

藍鳥昨天在雙重賽痛灌金鶯22分，不但拿下近15戰第13勝，也追平近況不佳的洋基並列外卡第二。身為當前全大聯盟最可怕的打者，小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）自然沒有閒著。先是頭場比

MLB／大量滑球遭狙擊 大谷坦言沒來得及調整已被擊潰

「二刀流」大谷翔平今天爭取本季第10勝，面對太空人隊踢到鐵板，先發只撐3.1局被敲9安打、失6分，天使隊終場以5：10輸...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。