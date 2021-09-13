MLB／不擔心大谷翔平手臂痠痛感 麥登：不打算縮減他出賽

天使隊日籍球星大谷翔平前天（台灣時間11日）對太空人主投3.1局狂失6分，無緣拿下本季第10勝，還未能達成「棒球之神」貝比魯斯103年來無人能及的二刀流紀錄。而對於外界關心的大谷下一次先發日子，天使隊教頭麥登（Joe Maddon）表示，目前尚未決定。

貝比魯斯在1918年打出11轟，投手端繳出13勝，為大聯盟首位單季全壘打、勝投都來到雙位數的球員。而大谷翔平本季已累積9勝，只差1勝就能追上貝比魯斯的百年紀錄，成為史上第二人。不過大谷最近一次登板對太空人先發3.1局失6分，吞下本季第2敗，挑戰大聯盟百年紀錄還要再等等。

大谷翔平前天投完球後坦言，或許是因為在美國時間9月3日先發時，燃燒手臂投出117球，導致手臂仍有「痠痛感」，此話一出引發美國媒體熱議，紛紛詢問教頭情況。對此麥登回應：「如果有任何緊繃或痠痛感，也差不多是9月這時候了，大谷今年經歷了太多事情，我們會繼續觀察他的狀況。不過，當我在一旁看他投球時感覺一切還算正常。」

麥登也再度強調，雖然球季接近尾聲，但沒有要讓大谷減少出賽的意思，他會繼續與大谷翔平溝通，了解他的感受，做出最好的調度。

天使今天續戰太空人，大谷翔平3打數敲1安，並獲得1次保送，天使隊僅靠著5局上拉加雷斯（Juan Lagares）的陽春砲奪下全場唯一一分，終場天使就以1：3敗給太空人，系列賽1勝2敗收場。