MiLB／陳柏毓先發7局無失分拿勝投 陳聖平敲1安加盜壘

旅美匹茲堡海盜隊低階1A投手陳柏毓今天先發出賽，7局無失分、優質先發，球隊終場以4比0擊敗費城人隊，拿下勝投；響尾蛇隊低階1A野手陳聖平，今天總計3打數敲1支安打。

美國職棒小聯盟低階1A賽事，海盜隊今天與費城人隊交手，海盜隊派出台灣投手陳柏毓先發，陳柏毓開賽連抓5個出局數，直到2局2人出局後投出四壞保送，接著讓打者敲出三壘方向平飛球出局。

陳柏毓3局2人出局後也投出保送，接著讓打者敲出二壘方向平飛球出局，4局1人出局後被敲出安打，但沒有讓對手延續攻勢。

陳柏毓5局讓打者3上3下，6局先被敲出安打，接著製造雙殺，2人出局後再被敲出安打，接著讓打者敲出中外野方向飛球出局，7局續投單局投出1次保送、1次觸身球保送，力守不失分。

陳柏毓今天總計用72球投7局，被敲出3支安打，投出6次三振、無失分，展現壓制力，拿下個人在低階1A先發首勝。

響尾蛇隊低階1A今天與聖地牙哥教士隊交手，陳聖平今天先發打第9棒、守二壘，陳聖平3局吞下三振，5局敲出安打上壘、跑出個人本季第11盜，再靠著隊友安打跑回分數，陳聖平7局吞下三振。

陳聖平今天總計3打數敲出1支安打，吞下2次三振，有1得分，賽後打擊率1成88。響尾蛇隊終場以4比2拿下勝利。