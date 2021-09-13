MLB／道奇薛則加入3千K俱樂部 完全比賽8局上破功

道奇隊強投薛則（Max Scherzer）再展K功，今天對教士之戰先發8局只被揮出1支安打，飆出9次三振，幫助道奇8：0獲勝；薛則本季第14勝到手，生涯14年累積奪三振3003次，成為大聯盟史上第19位「3千K俱樂部」成員。

道奇球場今天湧進42637人觀戰，包括薛則的雙親、太太和3個孩子都到場，他在前7局都讓教士3上3下，8局上再解決首名打者塔提斯（Fernando Tatis Jr.），才被荷斯莫（ Eric Hosmer）揮出右外野方向二壘打，打破完全比賽的局面，投完這半局退場，用92球完成任務。

薛則投完前6局時，心想可能有機會挑戰紀錄，可惜8局上破功；他表示，塔提斯、荷斯莫本來就不好對付，過去和荷斯莫多次對決，8局上投出偏低變速球，還是被他揮成二壘打。

薛則生涯第3000K紀錄，苦主也是荷斯莫，他在5局上吞K時，爆滿觀眾為薛則鼓掌歡呼，這位37歲老將也脫帽致意。

薛則最近投出10連勝，道奇不但3連戰橫掃教士，也是對戰6連勝，目前在國聯西區排名第2，落後巨人隊2.5場勝差，外卡穩居榜首，教士、紅人隊並列第2。

大聯盟史上三振王是萊恩（Nolan Ryan），生涯奪三振5714次，也是唯一突破5千K的投手。