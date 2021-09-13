MLB／小葛雷諾44轟追平大谷翔平 有機會挑戰美聯三冠王

藍鳥隊重砲小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）今天對金鶯之戰再度開轟，2局上揮出左外野陽春砲，本季第44轟出爐，追平天使隊大谷翔平，並列大聯盟領先，藍鳥終場22：7大勝，近兩天對金鶯3戰狂攻44分。

小葛雷諾在昨天雙重賽首戰出現第43轟，今天加足馬力追上大谷，近6場比賽揮出4支全壘打，本季打擊率3成19、安打170支也在大聯盟排名第1，打點102分並列第3， 落後榜首白襪隊阿布雷尤（Jose Abreu）5分，很有機會挑戰美聯三冠王頭銜。

藍鳥今天揮出19支安打，包括5支全壘打，古瑞爾（Lourdes Gurriel Jr.）、赫南德茲（Teoscar Hernandez）都轟出滿貫砲；古瑞爾締造雙響砲，全場攻下7分打點、跑回5分、保送3次，成為大聯盟1920年啟用打點成績以來，首位同場包辦這3個數字的球員，單季4支滿貫砲改寫隊史紀錄。

小葛雷諾愈到季末愈神勇，最近14戰出現8支全壘打，藍鳥近16戰奪下14勝，美聯外卡排名和紅襪隊並列第1；大聯盟官網指出，小葛雷諾在兩周前，似乎不可能挑戰單季50轟紀錄，現在突然有機會了。

大谷今天對太空人之戰3打數1安打、被保送1次，天使終場1：3落敗，全壘打王地位出現危機，皇家隊捕手培茲（Salvador Perez）42轟排名第3。