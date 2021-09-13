小葛雷諾力拼三冠王 最大障礙就是大谷翔平

藍鳥昨天在雙重賽痛灌金鶯22分，不但拿下近15戰第13勝，也追平近況不佳的洋基並列外卡第二。身為當前全大聯盟最可怕的打者，小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）自然沒有閒著。先是頭場比賽轟出第43發全壘打，跟大半季穩坐全壘打王的大谷翔平拉近到只有一隻的差距。第二戰又追加兩隻安打將打擊率提升到.319繼續保住美聯打擊王的位子。再加上打點也僅落後白襪一壘手阿布瑞尤（Jose Abreu）六分。三冠王的寶座仍在小葛雷諾射程範圍內。

此前一直被視為是超新星，今年終於兌現天賦的小葛雷諾早在六月中就一度戴上三冠王的皇冠。當時他以.346的高打擊率、22發全壘打及56分打點傲視美聯群雄。如果不是某個「東洋貝比魯斯」來攪局在明星賽前21戰狂轟16發全壘打，本季的頭號風雲人物肯定是小葛雷諾不作第二人想。

雖說鋒頭被蓋過，MVP眼看也將拱手讓人，但小葛雷諾這一季的打擊表現整體來說其實還勝過大谷。在球季前四個月裡他的OPS從未低於.941，直到八月才陷入短暫低潮OPS掉到.786。但在外卡爭奪戰進入白熱化的此時此刻他的打擊火力又適時復甦。一進入九月小葛雷諾就以.412/.459/.676的超高打擊三圍帶領藍鳥打出一波八連勝，也重返挑戰三冠王的偉大航道。

小葛雷諾不能全壘打產量又多又穩，打擊率還一直保持在高檔，在這個投手瘋狂飆出三振、動不動投手車輪戰的時代，這實在是難能可貴。 美聯社

近年來由於進階數據的研究發展日新月異，屬於傳統數據的打擊率及打點重要性大不如前，打擊王、打點王最後誰屬也漸不為球迷所關心。就連去年勇士強打歐蘇納（Marcell Ozuna）、大前年釀酒人MVP葉力奇（Christian Yelich）及紅襪DH馬丁尼茲（J.D. Martinez）有機會角逐三冠王，討論熱度也都遠不及2012年成功登上寶座的卡布雷拉（Miguel Cabrera）。不過如果今年小葛雷諾真的能夠問鼎，不但將成為有史以來最年輕且資歷最淺（今年之前僅出賽183場）的三冠王得主，還有機會成為65年來首位三項數據都傲視兩聯盟的「全聯盟」三冠王，其意義不可謂不重大。

雖然目前小葛雷諾三項數據以打點落後最多，除了暫居打點王的阿布瑞尤（107分）外、本季脫胎換骨的皇家捕手培瑞茲（Salvador Perez，104分）及紅襪新生代球星狄佛斯（Rafael Devers，102分）也都在他之上。不過橫亙在小葛雷諾與三冠王之間的障礙，恐怕還是以大谷的全壘打火力最為巨大。大聯盟官方進階數據Statcast顯示，不論是飛球初速或出色擊球率（Barrels），樣樣都是全大聯盟榜首的大谷都略勝小葛雷諾一籌。就連全壘打平均距離大谷也比小葛雷諾多了6英呎。大谷本季擊出的44發全壘打有23發屬於在任何球場都能出牆的「貨真價實全壘打」（No Doubters），只比小葛雷諾多了一發。但大谷所轟出的其他全壘打中，在大多數球場無法飛出場外的「幸運全壘打」僅有8發，反觀小葛雷諾則有多達14發。小葛雷諾目前在全壘打榜上能緊咬大谷不放，自然跟他打數比大谷多出58個有很大的關係。

大谷翔平的全壘打數雖然只領先小葛雷諾一支，但他的打數是要少了很多，而且他還需要將心力放在投球上，小葛雷諾想拚三冠王可能最後會栽在全壘打這一項。 美聯社

但這並不表示小葛雷諾打全壘打的真本事要比大谷差，事實上他的擊球平均初速（94.9英哩）甚至還比大谷快了一英哩，其中真正的關鍵在於兩人攻擊型態大不相同。大谷今年能打出那麼多全壘打，跟他將打擊仰角（Launch Angle）從前兩年的6.8度及9.2度大幅調昇到今年的18.1度有很大關係。這也導致了大谷「飛球派」的打擊呈現「高風險、高報酬」的兩極效果，除了量產全壘打外，更常見的是深遠高飛球接殺。

反之小葛雷諾的打擊仰角比起往年雖也上升不少（前兩年分別是6.7度及4.6度，今年8.6度），但跟大谷相比顯然是小巫見大巫，擊出飛球的比例（23.8%）不但遠不及大谷（36.8）甚至低於聯盟平均（25.5%）。不過由於小葛雷諾的擊球實在太過強勁，一旦咬中球心形成飛球，飛出全壘打牆外的機率仍相當大（以27.9%排全大聯盟第六，大谷的飛球全壘打率則以34.4%高居第一）。與此同時小葛雷諾又能擊出大量穿出內野的強勁滾地安打，這才使得他在打擊率方面也能成為聯盟中的佼佼者。

小葛雷諾的打擊仰角比大谷翔平差了很多，擊出飛球的比率少很多，但是他有「絕對武力」的暴擊能力，可以彌補技巧上的落差。 美聯社

身為名人堂球員之子，小葛雷諾從小就展現遺傳自乃父的驚人天賦，後來更以包辦三大新秀榜狀元的天之驕子姿態登上大聯盟。然而兩個球季下來，除了匕刃一閃地在新人年全壘打大賽轟出破紀錄的91發全壘打外，他的潛力始終未能轉換成實力，甚至屢遭質疑體型走樣、守備不及格。今年之前，這位「星二代」的名氣多少有幾分來自「靠爸」。如今天賦終得開花結果，再過不久，或許就變成老葛雷諾自我介紹時要說：「你好，我是大聯盟最年輕三冠王得主的爸爸」了！