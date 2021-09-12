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MLB／天使擋下太空人反攻4比2奪勝 大谷翔平1安打得1分

中央社 / 休士頓11日綜合外電報導
大谷翔平。 法新社
大谷翔平。 法新社

美國職棒大聯盟MLB洛杉磯天使今天作客休士頓，左投蘇亞雷斯連續第2場先發表現亮眼，隊友又成功擋下太空人力挽狂瀾的企圖，終場以4比2拿下勝利。大谷翔平貢獻1安打得1分。

蘇亞雷斯（Jose Suarez）甫拿下生涯首次完投，今天投到第6局只被太空人敲出3支安打失1分，另有3次保送。他今天繳出7次三振，差一次就追平上次先發壓制德州遊騎兵時的生涯紀錄。

蘇亞雷斯前3局面臨極少難關。雖然2局下開場保送太空人指定打擊艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez），但他接著就讓古瑞爾（Yuli Gurriel）敲出雙殺打。直至第4局，太空人在1人出局情況下連續3人上壘，蘇亞雷斯才再碰上麻煩。

4局下太空人新秀希瑞（Jose Siri）敲出大聯盟生涯首支一壘安打後，布萊格曼（Alex Bregman）獲得保送，接著阿爾瓦雷茲又貢獻一壘安打。

最後古利爾（Yuli Gurriel）在滿壘情況下擊出滾地球，希瑞靠野手選擇上壘得分。但蘇亞雷斯接著就讓柯瑞亞（Carlos Correa）敲出滾地球出局。

9局下太空人面對天使終結者伊格列西亞斯（Raisel Iglesias）試圖反攻，塔克（Kyle Tucker）敲出一壘安打、梅耶斯（Jake Meyers）獲保送後，斯塔布斯（Garrett Stubbs）敲出二壘安打助隊得分。

但伊格禮夏斯即刻發動反擊，將亞土維（JoseA ltuve）三振並接著解決麥克考米克（ChasMc Cormick），第31次救援成功。

天使隊今天首局面對先發右投賈西亞（LuisG arcia）即拿下兩分。佛列契（David Fletcher）與大谷翔平相繼敲出一壘安打後，瓦許（Jared Walsh）貢獻一支二壘安打，把佛萊徹送回本壘，打者翔平前進三壘；接著蘭基佛（Luis Rengifo）又擊出一分打點滾地球。

3局上，歐戴爾（Jo Adell）先來一支一壘安打，瑞吉福再敲一支兩分砲，把比數拉開至4比0。但天使隊之後未再得分。

賈西亞今天投5局繳出3次三振，被對方敲出7支安打失4分，另有兩次保送。

天使

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