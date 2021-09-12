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MLB／放手第9局 柏恩斯放心交給終結者搞定無安打比賽

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
Corbin Burnes。 路透社
Corbin Burnes。 路透社

釀酒人今天以3：0擊敗印地安人隊，先發投手柏恩斯（Corbin Burnes）、終結者海德（Josh Hader）締造接力無安打比賽，8局投完共用115球的柏恩斯，坦言任何投手在這種狀況都會有再投第9局的慾望，但能與海德分享更酷，「他是我第一個說恭喜的對象。」

柏恩斯壓制印地安人打線，演出8局沒被敲出安打、未失分，開賽前14人次賞出11K，連續解決18人次後，才在第7局投出第1次保送，全場狂飆14次三振。

儘管用球數偏多，但並非沒有再投9局的空間，柏恩斯解釋放棄挑戰個人無安打比賽的原因，「任何人在這種狀況都會想繼續投下去，但如果要說有誰是我希望能在第9局看到的，那個人就是海德。」

柏恩斯表示，「看到海德上場，我沒有任何緊張，當他上場那刻就感覺這場比賽已經搞定了。」

釀酒人教頭康索（Craig Counsell）也說：「這是一場傑作，柏恩斯投完8局後還是感覺很好，但想到接下來將是海德把關最後1局，成了決定換投的原因之一。」

印地安人最有機會形成安打的一球，出現在8局下米勒（Owen Miller）的打席，掃向中外野的平飛球，由肯恩（Lorenzo Cain）以滑接收進手套。肯恩表示，他自認已經掌握到這球，對於完成接殺很有信心，「想要完成無安打比賽，你必須要做對每一件事。」

這是大聯盟本季第9場無安打比賽，改寫史上單季最多紀錄，而印地安人就當了3場苦主，且3場先發投手都是普里塞克（Zach Plesac），此役先發6局失3分（責失2分），優質先發碰到無安打比賽，只能吞敗了。

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