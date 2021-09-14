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MLB／今日戰績表 克蕭重返道奇擊敗響尾蛇

聯合新聞網 / 整理
道奇強投克蕭重返，主投4.1局失1分。 法新社
道奇強投克蕭重返，主投4.1局失1分。 法新社

MLB今日戰績表

雙城 5:6 洋基

馬林魚 3:0 國民

光芒 1:8 藍鳥

紅雀 7:0 大都會

太空人 15:1 遊騎兵

教士 1:9 巨人

響尾蛇 1:5 道奇

紅襪 4:5 水手

MLB明日賽程

時間 客場 主場

03:10 印地安人 vs. 雙城

06:35 紅人 vs. 海盜

06:40 釀酒人 vs. 老虎

07:05 小熊 vs. 費城人

07:05 馬林魚 vs. 國民

07:05 洋基 vs. 金鶯

07:07 光芒 vs. 藍鳥

07:10 紅雀 vs. 大都會

07:20 洛磯 vs. 勇士

07:40 印地安人 vs. 雙城（雙重戰)

08:05 太空人 vs. 遊騎兵

08:10 天使 vs. 白襪

08:10 運動家 vs. 皇家

09:45 教士 vs. 巨人

10:10 響尾蛇 vs. 道奇

10:10 紅襪 vs. 水手

球隊戰績表

太空人

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