MLB／今日戰績表 克蕭重返道奇擊敗響尾蛇

第45支全壘打才剛熱騰騰出爐的小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.），距離拿下三冠王的目標又更進一步，這也代表小葛雷諾威脅大谷翔平奪下MVP的可能性再度提升，不過美國數據專家對此卻不以

2021-09-14 11:32