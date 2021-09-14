MLB／今日戰績表 克蕭重返道奇擊敗響尾蛇
MLB今日戰績表
雙城 5:6 洋基
馬林魚 3:0 國民
光芒 1:8 藍鳥
紅雀 7:0 大都會
太空人 15:1 遊騎兵
教士 1:9 巨人
響尾蛇 1:5 道奇
紅襪 4:5 水手
MLB明日賽程
時間 客場 主場
03:10 印地安人 vs. 雙城
06:35 紅人 vs. 海盜
06:40 釀酒人 vs. 老虎
07:05 小熊 vs. 費城人
07:05 馬林魚 vs. 國民
07:05 洋基 vs. 金鶯
07:07 光芒 vs. 藍鳥
07:10 紅雀 vs. 大都會
07:20 洛磯 vs. 勇士
07:40 印地安人 vs. 雙城（雙重戰)
08:05 太空人 vs. 遊騎兵
08:10 天使 vs. 白襪
08:10 運動家 vs. 皇家
09:45 教士 vs. 巨人
10:10 響尾蛇 vs. 道奇
10:10 紅襪 vs. 水手
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