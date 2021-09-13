聽新聞
test
0:00 / 0:00
MLB／今日戰績表 薛則先發生涯達3000K助道奇完封教士
MLB今日戰績表
光芒 7:8(11局) 老虎
洛磯 5:4 費城人
藍鳥 22:7 金鶯
國民 6:2 海盜
釀酒人 11:1 印地安人
馬林魚 3:5 勇士
天使 1:3 太空人
紅襪 1:2 白襪
皇家 5:3 雙城
紅人 0:2 紅雀
巨人 6:5 小熊
遊騎兵 4:3 運動家
響尾蛇 5:4 水手
教士 0:8 道奇
洋基 : 大都會
MLB明日賽程
時間 客場 主場
02:05 雙城 vs. 洋基
07:05 馬林魚 vs. 國民
07:07 光芒 vs. 藍鳥
07:10 紅雀 vs. 大都會
08:05 太空人 vs. 遊騎兵
09:45 教士 vs. 巨人
10:10 響尾蛇 vs. 道奇
10:10 紅襪 vs. 水手
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言