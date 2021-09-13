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MLB／今日戰績表 薛則先發生涯達3000K助道奇完封教士

聯合新聞網 / 整理
道奇先發投手薛則8局無失分，助隊打敗教士。 路透
道奇先發投手薛則8局無失分，助隊打敗教士。 路透

MLB今日戰績表

光芒 7:8(11局) 老虎

洛磯 5:4 費城人

藍鳥 22:7 金鶯

國民 6:2 海盜

釀酒人 11:1 印地安人

馬林魚 3:5 勇士

天使 1:3 太空人

紅襪 1:2 白襪

皇家 5:3 雙城

紅人 0:2 紅雀

巨人 6:5 小熊

遊騎兵 4:3 運動家

響尾蛇 5:4 水手

教士 0:8 道奇

洋基 : 大都會

MLB明日賽程

時間 客場 主場

02:05 雙城 vs. 洋基

07:05 馬林魚 vs. 國民

07:07 光芒 vs. 藍鳥

07:10 紅雀 vs. 大都會

08:05 太空人 vs. 遊騎兵

09:45 教士 vs. 巨人

10:10 響尾蛇 vs. 道奇

10:10 紅襪 vs. 水手

球隊戰績表

太空人

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