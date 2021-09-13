MLB／今日戰績表 薛則先發生涯達3000K助道奇完封教士

藍鳥昨天在雙重賽痛灌金鶯22分，不但拿下近15戰第13勝，也追平近況不佳的洋基並列外卡第二。身為當前全大聯盟最可怕的打者，小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）自然沒有閒著。先是頭場比

2021-09-13 07:00