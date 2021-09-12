MLB／今日戰績表 賈吉關鍵追平轟洋基勝大都會中止7連勝

2018年，25歲的年輕光芒王牌嶄露頭角，以21勝5敗、1.89的自責分率一舉拿下該年美聯塞揚獎，然而投球局數180.2局、平均每場投不到6局，也因此被球迷戲稱為「五局塞揚」，沒想到的是，這樣的臭名直

2021-09-12 07:00