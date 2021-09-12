MLB／今日戰績表 賈吉關鍵追平轟洋基勝大都會中止7連勝
MLB今日戰績表
巨人 15:4 小熊
遊騎兵 8:6 運動家
藍鳥 11:10(7局) 金鶯
藍鳥 11:2 (7局) 金鶯
洛磯 1:6 費城人
釀酒人 3:0 印地安人
光芒 7:2 老虎
國民 7:10 海盜
天使 4:2 太空人
紅襪 9:8 白襪
皇家 2:9 雙城
紅人 4:6 紅雀
馬林魚 6:4 勇士
洋基 8:7 大都會
響尾蛇 7:3 水手
教士 4:5 道奇
MLB明日賽程
時間 客場 主場
00:10 光芒 vs. 老虎
01:05 洛磯 vs. 費城人
01:05 藍鳥 vs. 金鶯
01:05 國民 vs. 海盜
01:10 釀酒人 vs. 印地安人
01:20 馬林魚 vs. 勇士
02:10 天使 vs. 太空人
02:10 紅襪 vs. 白襪
02:10 皇家 vs. 雙城
02:15 紅人 vs. 紅雀
02:20 巨人 vs. 小熊
04:07 遊騎兵 vs. 運動家
04:10 響尾蛇 vs. 水手
04:10 教士 vs. 道奇
08:00 洋基 vs. 大都會
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