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MLB／今日戰績表 賈吉關鍵追平轟洋基勝大都會中止7連勝

聯合新聞網 / 整理
洋基賈吉打出關鍵的追平轟。 路透
洋基賈吉打出關鍵的追平轟。 路透

MLB今日戰績表

巨人 15:4 小熊

遊騎兵 8:6 運動家

藍鳥 11:10(7局) 金鶯

藍鳥 11:2 (7局) 金鶯

洛磯 1:6 費城人

釀酒人 3:0 印地安人

光芒 7:2 老虎

國民 7:10 海盜

天使 4:2 太空人

紅襪 9:8 白襪

皇家 2:9 雙城

紅人 4:6 紅雀

馬林魚 6:4 勇士

洋基 8:7 大都會

響尾蛇 7:3 水手

教士 4:5 道奇

MLB明日賽程

時間 客場 主場

00:10 光芒 vs. 老虎

01:05 洛磯 vs. 費城人

01:05 藍鳥 vs. 金鶯

01:05 國民 vs. 海盜

01:10 釀酒人 vs. 印地安人

01:20 馬林魚 vs. 勇士

02:10 天使 vs. 太空人

02:10 紅襪 vs. 白襪

02:10 皇家 vs. 雙城

02:15 紅人 vs. 紅雀

02:20 巨人 vs. 小熊

04:07 遊騎兵 vs. 運動家

04:10 響尾蛇 vs. 水手

04:10 教士 vs. 道奇

08:00 洋基 vs. 大都會

球隊戰績表

太空人

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