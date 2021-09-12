擺脫「五局塞揚」臭名 史奈爾8月做了什麼改變？

2018年，25歲的年輕光芒王牌嶄露頭角，以21勝5敗、1.89的自責分率一舉拿下該年美聯塞揚獎，然而投球局數180.2局、平均每場投不到6局，也因此被球迷戲稱為「五局塞揚」，沒想到的是，這樣的臭名直到3年後的今天仍未擺脫，直到最近一個月。

2020年世界大賽扮演起「道奇殺手」的史奈爾（Blake Snell）本季轉戰教士，原本有望與達比修有、拉梅特（Dinelson Lamet）等人共組頂級先發輪值，豈料不耐投的毛病每況愈下，8月前共19場先發，僅1場吃下7局，4場投完6局、高達11場未滿5局，平均每場先發僅能投4.92局創下生涯新低。

蔣明翰製表

尤其7月可說是他本季最大低潮期，4場先發有3場僅投4局就退場，其中還有兩場是對上決心坦到季末的馬林魚與國民，結果他非但沒刷到成績，短短18局被打了18支安打丟了12分，單月防禦率高達6.00，另外控球也不盡理想，三振與保送各15次，WHIP值1.61，被打擊率也高達0.289，不禁令人懷疑，3年前的那個塞揚投手到哪裡去了？

不過這樣的狀況自8月起出現了變化，這期間6場先發他主投36.2局，被安打數只比7月多1支，送出多達54次三與12次保送，自責分率僅1.72，WHIP也只有0.85，被打擊率驟降至不到2成的0.151，整體數據堪比當年奪得塞揚獎球季。而這樣的好狀況也帶到了9月，日前對天使投出7局2安11K、且前6局演出完全比賽，和7月相比猶如天壤之別，史奈爾究竟在球季中做了什麼樣的改變？

據《ESPN》資深寫手David Schoenfield的觀察發現，史奈爾做出的改變非常簡單，就是減少易挨打球路並增加最有效率球種，他捨棄了生涯使用率高達17.7%的變速球（8月使用率僅0.8%），並大幅增加滑球的使用比率（從單季21%上升至31%），就結果而言，他成功了。加上9月共7場先發，分別投5、7、5、5、7.2、7、7局，且沒有一場失分超過3分，近2戰更是連續對響尾蛇投出7局無安打11K與對天使7局2安11K的誇張成績。

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事實上，史奈爾只有在面對右打者時才會嘗試使用相反方向的變速球，據《Baseball Savant》統計，在42個投出變速球的打席中，史奈爾的被打擊率為.429，被長打率更是高達.595，進階數據xwOBA（藉由擊球初速與擊球仰角，判斷該球形成安打的機率）也多達.392，是所有球種中表現最差的，另外在《Fangraphs》的投球價值（Pitch Value）中顯示該球種的價值僅為-8.6，種種數據都指出這顆變速球實在「不用也罷」。

總算擺脫「五局塞揚」臭名，史奈爾可說吐了一口悶氣！ 法新社

史奈爾的滑球能有效讓左打者吃鱉，從揮空率48.8%可以看出，壓制力已無需多言，至於對上右打者的成效如何？事實證明同樣有效。這樣一顆顆塞往右打者內角的刁鑽曲線製造了誇張的45.7%揮空率，被打擊率低到只有.171，配合著他動輒95英里以上的四縫線速球，以及既可製造揮空、也能有效凍結打者的曲球，最後造就他8月的驚奇成績，當年的塞揚身影彷彿再度浴火重生。

即便教士隊今年的季後賽之路近乎無望，但史奈爾的改變不禁令人期待來年，若達比修有、拉梅特、克里文格（Mike Clevinger）等幾位聯盟頂尖的先發投手能保持健康，教士輪值絕對不會成為如今年一般的紙老虎。