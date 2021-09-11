快訊

直播／中颱璨樹觸陸 花蓮、台東和屏東縣6鄉鎮宣布晚上停班課

風雨漸強！花蓮縣府宣布今晚「停止上班上課」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／首度作客小熊主場獲致敬 布萊恩激動落淚

聯合新聞網 / 綜合報導
布萊恩交易後首次作客前東家小熊主場，看到滿場球迷的熱烈歡迎，以及球團為他準備的致敬影片，忍不住落下男兒淚。 路透社
布萊恩交易後首次作客前東家小熊主場，看到滿場球迷的熱烈歡迎，以及球團為他準備的致敬影片，忍不住落下男兒淚。 路透社

交易大限前遭按下重建鈕的小熊送到巨人的「老大」布萊恩(Kris Bryant)，首度以客隊球員身分回到小熊主場，賽前搞笑的說自己迷路了，但看到滿場球迷的熱烈歡迎，以及球團為他準備的致敬影片，仍忍不住落下男兒淚。

被交易後首度重返「瑞格利球場」，布萊恩賽前還一派輕鬆，開玩笑地說：「我從來沒走過客隊球員通道，有點迷路了，甚至不知道自己該去哪。」不過來到開賽球員介紹時刻，小熊在大螢幕播出致敬影片，陪著球迷一起看完影片後，情緒滿點的布萊恩還是忍不住拿下太陽眼鏡拭淚。

「我不是很會應對這種時刻，但我會永遠深藏在心中」，布萊恩表示：「帶著這樣情緒要繼續比賽並不容易，但我充滿感激，當我展開生涯時從未想過能獲得這樣的歡迎，這絕對是我生涯最棒的時刻之一。」

在2016年與小熊一起打破「山羊魔咒」、終結超過百年的冠軍荒後，布萊恩就注定在小熊隊史上留名，在芝加哥的6年半期間，他拿過新人王與MVP，也如願拿到冠軍戒，可惜始終無法與球團達成續約協定，最終小熊決定重建而與他分道揚鑣。

儘管如此布萊恩對小熊分手不出惡言，感謝球團滿足他一切的需求，他也坦承曾想過在小熊終老，「我當然想過，如果生涯都只為一隊效力當然很酷，但還沒想過何時會結束」。

而回顧小熊生涯，布萊恩選擇記住美好時刻，他說：「我會微笑面對過往，雖然確實有艱難時刻，但回顧這6年半，若你告訴我會在此贏得世界大賽冠軍、MVP、新人王與入選4屆全明星，甚至其他美好回憶，我只能說你瘋了！但我今天站在場上，而這些真的發生在我身上。」

至於未來還有沒有可能重回小熊，布萊恩態度開放，無論如何他永遠都會珍惜曾為小熊人，「從我登上大聯盟後就是贏球的一份子，這對我意義重大，穿上小熊球衣時我知道的只有贏球，這裡對我來說就是家，永遠都是。」

Kris Bryant 布萊恩

相關新聞

MLB／大量滑球遭狙擊 大谷坦言沒來得及調整已被擊潰

「二刀流」大谷翔平今天爭取本季第10勝，面對太空人隊踢到鐵板，先發只撐3.1局被敲9安打、失6分，天使隊終場以5：10輸...

MLB／挑戰103年大紀錄前 大谷翔平先敲44轟示威

今天先發挑戰單季第10勝，成為雙位數勝投、開轟103年來第一人之前，大谷翔平一開賽先用全壘打示威，1局上就撈出陽春砲，本...

MLB／首度作客小熊主場獲致敬 布萊恩激動落淚

交易大限前遭按下重建鈕的小熊送到巨人的「老大」布萊恩(Kris Bryant)，首度以客隊球員身分回到小熊主場，賽前搞笑的說自己迷路了，但看到滿場球迷的熱烈歡迎，以及球團為他準備的致敬影片，仍忍不住落

MLB／出於善意同意延長停職時間 包爾本季提前結束

MLB洛杉磯道奇隊的高價右投包爾 (Trevor Bauer) 的2021年賽季因遭控性侵而提前結束，但執法當局將繼續調...

MLB／哪招？捕手拿面罩擋球 2次搞事害慘印地安人

釀酒人隊今天前4局被6次盜壘成功，還發生2次守備失誤，最終卻能以10：3擊敗印地安人隊，不僅靠肯恩（Lorenzo Ca...

MLB／太空人亂棒掃9安 大谷翔平挑戰10勝被3.1局打退場

天使隊日籍「二刀流」大谷翔平挑戰暌違103年的大紀錄，今天確定沒機會了，他面對太空人隊在投手丘上僅撐3.1局，被狂敲9安...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。