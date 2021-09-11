MLB／首度作客小熊主場獲致敬 布萊恩激動落淚

交易大限前遭按下重建鈕的小熊送到巨人的「老大」布萊恩(Kris Bryant)，首度以客隊球員身分回到小熊主場，賽前搞笑的說自己迷路了，但看到滿場球迷的熱烈歡迎，以及球團為他準備的致敬影片，仍忍不住落下男兒淚。

被交易後首度重返「瑞格利球場」，布萊恩賽前還一派輕鬆，開玩笑地說：「我從來沒走過客隊球員通道，有點迷路了，甚至不知道自己該去哪。」不過來到開賽球員介紹時刻，小熊在大螢幕播出致敬影片，陪著球迷一起看完影片後，情緒滿點的布萊恩還是忍不住拿下太陽眼鏡拭淚。

「我不是很會應對這種時刻，但我會永遠深藏在心中」，布萊恩表示：「帶著這樣情緒要繼續比賽並不容易，但我充滿感激，當我展開生涯時從未想過能獲得這樣的歡迎，這絕對是我生涯最棒的時刻之一。」

在2016年與小熊一起打破「山羊魔咒」、終結超過百年的冠軍荒後，布萊恩就注定在小熊隊史上留名，在芝加哥的6年半期間，他拿過新人王與MVP，也如願拿到冠軍戒，可惜始終無法與球團達成續約協定，最終小熊決定重建而與他分道揚鑣。

儘管如此布萊恩對小熊分手不出惡言，感謝球團滿足他一切的需求，他也坦承曾想過在小熊終老，「我當然想過，如果生涯都只為一隊效力當然很酷，但還沒想過何時會結束」。

而回顧小熊生涯，布萊恩選擇記住美好時刻，他說：「我會微笑面對過往，雖然確實有艱難時刻，但回顧這6年半，若你告訴我會在此贏得世界大賽冠軍、MVP、新人王與入選4屆全明星，甚至其他美好回憶，我只能說你瘋了！但我今天站在場上，而這些真的發生在我身上。」

至於未來還有沒有可能重回小熊，布萊恩態度開放，無論如何他永遠都會珍惜曾為小熊人，「從我登上大聯盟後就是贏球的一份子，這對我意義重大，穿上小熊球衣時我知道的只有贏球，這裡對我來說就是家，永遠都是。」