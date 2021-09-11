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MLB／大量滑球遭狙擊 大谷坦言沒來得及調整已被擊潰

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
大谷此役用了大量滑球，卻屢屢滑球遭到狙擊，挑戰10勝失利。 路透社
大谷此役用了大量滑球，卻屢屢滑球遭到狙擊，挑戰10勝失利。 路透社

「二刀流」大谷翔平今天爭取本季第10勝，面對太空人隊踢到鐵板，先發只撐3.1局被敲9安打、失6分，天使隊終場以5：10輸球，大谷此役用了大量滑球，卻屢屢滑球遭到狙擊，「在我做出調整之前，已經被上壘、得分了。」

大谷今天要挑戰大聯盟暌違103年的單季10勝、10轟，僅差1勝，但技能先點到全壘打，他在1局上掃出陽春砲，加上選到2保送，單場3打席全數上壘，但「投手大谷」浪費「打者翔平」的好表現。

太空人在3局上由亞土維（Jose Altuve）的二壘打掀起攻勢，大谷單局被敲4安打、失3分，第4局觸身球、暴投連發，亞土維的安打再掃回1分，太空人以4：4扳平，這一支安打將大谷打退場，留在一、三壘上的跑者也被接任的溫茲（Andrew Wantz）送了回來。

大谷最終成績為3.1局失6分，共用77球有52球是好球，面對亞土維3打席被打3安打釀成重傷害，防禦率從賽前的2.97暴漲為3.36。

總教練麥登（Joe Maddon）指出，「他今天並非最佳狀況，太空人面對他的投球很少揮空，他有想辦法要撐下去，但在我看來已經沒必要再投下去了，所以決定早早換投。」

大谷今天仍有5球達到98哩以上，但更大量依賴變化球，他本季每場平均直球比例為47.5%，滑球為19.9%，但今天只用25球直球，其餘為32顆滑球、12顆指叉球、8顆卡特球，太空人僅面對3球揮棒落空，大谷只送出1次三振。

大谷表示，「我感覺他們鎖定卡特、滑球打，在我做出調整之前，他們已經攻占壘包，接著得到分數。」對於早早被換投，他坦言留在場上或許還能在打擊上有貢獻，但今天的投球內容確實不佳，他也認為確實是時候換投了。

卡特

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