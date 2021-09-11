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MLB／哪招？捕手拿面罩擋球 2次搞事害慘印地安人

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導

釀酒人隊今天前4局被6次盜壘成功，還發生2次守備失誤，最終卻能以10：3擊敗印地安人隊，不僅靠肯恩（Lorenzo Cain）的滿貫砲，也要謝謝印地安人捕手拉凡威（Ryan Lavarnway）「搞事」，兩次妨礙打擊送分，無厘頭的以面罩蓋住球的行為，讓大夥看傻眼。

隸屬印地安人的台將張育成，擔任先發第6棒、三壘手，4打數沒有安打，賽後打擊率下修2成20，他在第1局因游擊手烏利亞斯（Luis Urias）的失誤上壘，接下來連兩打席敲出飛球遭到接殺，第8局則在無人出局、一三壘有人時，以滾地球送回1分打點。

拉凡威堪稱此役主角，第1局在三壘有人時，以面罩擋下落地的球，免費奉送跑者一個壘包，釀酒人因此得到第1分，而他本人還一臉問號搞不清楚發生什麼事，轉播球評稱：「他還不知道自己做錯了什麼」、「真是有趣」。

釀酒人因烏利亞斯首局的2次失誤而遭遇危機，單局還被3次盜壘成功，印地安人趁亂搶下2分，但拉凡威的戲份還沒結束。

烏利亞斯先在4局將功折罪，轟出逆轉兩分砲，釀酒人接續在5局灌進6分大局，艾斯柯巴（Eduardo Escobar）先敲陽春砲，烏利亞斯在滿壘時的打擊，拉凡威的手套伸得太外面，被烏利亞斯的揮棒掃到手套，這記妨礙打擊讓釀酒人添加1分，肯恩再補上滿貫砲重擊印地安人。

印地安人 釀酒人 Lorenzo Cain

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