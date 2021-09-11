MLB／太空人亂棒掃9安 大谷翔平挑戰10勝被3.1局打退場

天使隊日籍「二刀流」大谷翔平挑戰暌違103年的大紀錄，今天確定沒機會了，他面對太空人隊在投手丘上僅撐3.1局，被狂敲9安打、失6分退場，淪為敗投候選，必須寄望打線幫忙解套。

大谷今天擔任先發投手，賽前已握有9勝1敗的佳績，差1勝就將完成單季勝投、全壘打都雙位數的紀錄，成為1918年貝比魯斯（Babe Ruth）後首位達成這項成就的「神人」，美、日媒體拭目以待，但大谷有點漏氣。

大谷登板前，1局上先用陽春砲、本季第44轟示威，但在投手丘上的表現跌跌撞撞，3局由亞土維（Jose Altuve）的二壘打掀起攻勢，單局被敲4安打、失3分。

第4局危機仍持續襲來，大谷的觸身球、暴投連發，亞土維的安打再掃回1分，太空人以4：4扳平，這一支安打將大谷打退場，留在一、三壘上的跑者也被接任的溫茲（Andrew Wantz）送了回來。

大谷最終成績為3.1局失6分，共用77球有52球是好球，面對亞土維3打席被打3安打釀成重傷害，防禦率從賽前的2.97暴漲為3.36。

「打者翔平」的表現搶眼許多，擔當第2棒出賽，面對太空人先發投手瓦德茲（Framber Valdez），在1局上就將他的93.8哩伸卡掃成右外野方向陽春砲，接下來再連獲兩次保送，單場3打席全數上壘，可惜「投手大谷」不爭氣，本季第10勝確定在今天無法到手。

這是大谷本季第44轟，在藍鳥隊小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）、皇家隊培瑞茲（SalvadorPerez）42轟追到腳跟後之際，再度開轟擴大差距。