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MLB／張育成敲雙安終止小低潮 印地安人3轟擊敗雙城

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
張育成今單場雙安中斷連6打數無安打。 路透社
張育成今單場雙安中斷連6打數無安打。 路透社

印地安人隊台灣好手張育成低潮沒太久，今天用單場雙安中斷連6打數無安打，印地安人隊也以4：1擊敗雙城隊。

張育成在今天對雙城隊之戰擔任先發第六棒、一壘手，2局下在二壘有人時敲安，形成無人出局、二三壘有人大好機會，但後續打線未得分。

3局下張育成瞄準第一顆78.6哩的滑球就揮棒，再敲出一支安打，前兩打席面對左投艾爾伯斯（Andrew Albers）都敲安，不過接下來在5局面對法瑞爾（Luke Farrell）、7局面對賈薩（Ralph Garza Jr.）兩名右投，都吞下三振。

張育成今天4打數2安打、2次三振，終止最近3場、6打數未敲安的小低潮後，打擊率上升到2成25。

印地安人隊今天先發投手康崔爾（Cal Quantrill）繳出7.2局僅因陽春砲失一分的好投，另有5次三振、2次保送。

加上打線三轟相挺，雷耶斯（Franmil Reyes）3局下的兩分砲逆轉比數，莫卡多（Oscar Mercado）、拉米瑞茲（Jose Ramirez）各有一發陽春砲。

張育成 印地安人

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