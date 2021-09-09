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MLB／小葛雷諾41轟出爐也要追大谷 藍鳥活生生讓洋基吞5連敗

聯合新聞網 / 綜合報導
藍鳥隊小葛雷諾(左)擊出個人本季第41支全壘打。 美聯社
藍鳥隊小葛雷諾(左)擊出個人本季第41支全壘打。 美聯社

洋基和藍鳥四連戰今天進行到第三場，雙方前六局形成3:3平手，七局上藍鳥靠著赫南德茲(Teoscar Hernandez)敲出勝利打點打破僵局，加上九局上小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）一支陽春砲再添保險分，最終藍鳥是以6:3取勝，拉出本最長7連勝，與美聯東區第三洋基勝差縮小到1.5，洋基則是平本季最長5連敗，被紅襪拉下外卡領先地位。

洋基在先前拉出長達13連勝的佳績後，最近又陷入低潮，不但近11場輸掉9場，目前又處在5連敗的狀態，尤其相當不利的是，洋基最近輸的球隊正是對外卡席位虎視眈眈的藍鳥，和藍鳥的四連戰前三戰皆落敗，目前不僅讓出外卡第一的位置給紅襪，更即將被藍鳥迎頭趕上。

反觀藍鳥近況相當火熱，近11場拿了10勝，其中小葛雷諾功不可沒，目前不但是聯盟的安打王(164)和打擊率王(.320)，在今天敲出本季第41轟後，全壘打數暫時只落後天使隊大谷翔平的43支以及皇家隊培瑞茲（Salvador Perez）的42支。

藍鳥隊新秀投手馬諾亞（Alek Manoah）賽後也不忘幫小葛雷諾拉MVP選票，他大力稱讚小葛雷諾，「不管是他為球隊所做的一切，或是他能夠在大家陷入低潮中繼續戰鬥的方式，他真的太優秀了，總是能找到方法來維持球隊向心力，帶領大家齊心作戰。」

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