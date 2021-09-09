MLB／洋基迎來好消息 柯爾對傷勢感到樂觀

洋基王牌柯爾(Gerrit Cole)昨天上陣僅投3.2局就因左腿筋緊繃提前退場，最終洋基也以1:5輸球，不過今天傳來好消息，洋基教練布恩(Aaron Boone)表示，「柯爾感覺好很多。」

布恩說:「雖柯爾傷勢的明確結果還沒確定，但我認為他感到很樂觀、備受鼓舞，接下來的24到48小時我們將會決定要如何處理，也會繼續追蹤他的身體有何反應。」

柯爾昨天只投3.2局，共失3分、2分為自責分，最終球隊輸球他也吞下本季第7敗。不過柯爾傷退前仍送出2次三振，累積217K追平費城人的惠勒(Zack Wheeler )並列全聯盟第一。

洋基今天稍早以3:6輸給藍鳥，同時紅襪又以2:1擊敗光芒，目前美聯外卡又換成紅襪領先，紅襪現在以0.5的勝差暫時領先洋基，而洋基也只領先第三名的藍鳥1的勝差。