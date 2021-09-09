雷聲大雨點小季後賽快不保 「宇宙教士」面臨的困境

2021年例行賽開打前，隸屬國聯西區的聖地牙哥教士運籌帷幄，不但大肆補強先發投手戰力，更花下大筆資產留住陣中多名內野戰力，一度被台灣網友戲稱為「創世教」，有誰能想到9月初的今天，於分區角逐龍頭的除了衛冕軍道奇，另一名有力競爭者竟是舊金山巨人，反觀教士仍在第二張外卡上掙扎，甚至極有可能被後來居上的紅人擠下，究竟是走錯了哪一步讓這支國西勁旅落得這般田地？

疫情、打擊成績灌水，整體進攻僅屬聯盟中庸

打者方面，教士於休賽季一口氣續約了工具人范姆（Tommy Pham）、普洛法（Jurickson Profar），以及游擊超新星塔提斯（Fernando Tatis Jr.），甚至簽下韓籍強打金河成，季中再迎來甫入選全明星的海盜隊弗瑞茲爾（Adam Frazier），加上馬查多（Manny Machado）以及打出身價的柯朗沃斯（Jake Cronenworth）等人，理應是條星光熠熠的打線，不過賽季進展至今，他們的團隊進攻指數（OPS）為.728，進階進攻數據wRC+僅99（意即在聯盟均值為100的百分位中，遜於1％的成績），兩項皆列聯盟第13，其主因除了新冠肺炎疫情的攪局，還有自簽約當下就鑄下的大錯。

一壘手何斯默攻守趨於平庸，教士當年這筆簽約快成為錯誤投資。 路透社

其中成績最「灌水」的球員非一壘手何斯默（Eric Hosmer）莫屬，即便曾榮膺4座金手套，但進階數據證明當時評審委員的投票基準純屬「印象分數」，在加入教士隊後，他在防守進階數據UZR/150（選手在出賽150場的情況下，會讓球隊多丟掉幾分）的評分上僅有去年的縮水賽季是正分，今季至今甚至僅有-5.0（意即讓球隊多丟了5分），進攻上則趨於平庸，近4年除了2020賽季，他未曾繳出高於聯盟均值的wRC+。

另一名備受爭議的則為透過季中交易到來的弗瑞茲爾，在海盜時期雖能繳出打擊三圍.324/ .388/ .448的明星等級數據，然而據Statcast顯示，他的出色擊球比率（Barrel%，以擊球仰角與擊球初速作為基準，安打率高於.500且長打率在1.500以上的擊球）僅有0.9%，透露帳面數據上的隱憂，好成績可能受運氣因素下修，事實證明，弗瑞茲爾來到教士後彷彿判若兩人，打擊三圍僅剩.227/ .292/ .264，下修的幅度可見一斑，團隊最具產值的強打者塔提斯又因傷打打停停，球隊已不復見上半季的強勢，而陣容的缺點也被逐漸放大。

先發續航不如預期，牛棚日成為日常

在投手陣容方面，休賽季除了從小熊交易來塞揚候選之一的達比修有，再從光芒隊手中拿下2018年塞揚獎得主史奈爾（Blake Snell），以及海盜隊王牌馬斯葛洛夫（Joe Musgrove），加上原王牌拉梅特（Dinelson Lamet）與派戴克（Chris Paddack），堅實的先發陣容儼然成形，怎料至今僅有達比修及馬斯葛洛夫吃下超過140局，史奈爾場均僅能吃下4.8局，甚至不及當年被台灣網友笑稱的「5局塞揚」，拉梅特與派戴克等人先後進入傷兵名單，導致5天內有3天必須動用「牛棚日」，聯手消耗後援投手群，8月中旬對上分區較弱的響尾蛇、洛磯等隊甚至無法取得對戰優勢，7戰僅取得1勝6敗，相較於同分區巨人的5勝2敗以及道奇的6勝1敗，目前勝差已經來到近乎無可挽回的16場勝差，聯盟排名第8的團隊投手獨立防禦率（FIP，只考慮三振、保送、全壘打的投手數據）也正逐漸上修中。

史奈爾近期擺脫「五局塞揚」稱號，但一人難撐大局，教士輪值在傷兵困擾下得排出2天「牛棚日」應急。 法新社

面對最後一個月的賽事，教士（截至9日）還剩約22場比賽，絕望的是所有對戰球隊勝率皆高於五成，甚至有16場比賽是對上聯盟最強的道奇與巨人，反觀外卡競爭者紅人的對手僅有5場比賽要對上五成以上球隊，另外還有12場面對海盜、國民等「大補帖」，即便目前仍有0.5場的勝差領先，但筆者認為教士本賽季氣數已盡，最後將被拒之於季後賽門外，除了傷病等不可抗力因素，總管裴勒（AJ Preller）該在10月時好好想想球隊該做出什麼改變。