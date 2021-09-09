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MLB／執教過達比修有和大谷翔平 麥登：兩人有共通點

聯合新聞網 / 綜合報導
截圖自天使官方推特
截圖自天使官方推特

教士和天使二連戰的第二場，由達比修有先發出戰，可惜沒等到「二刀流」學弟大谷翔平代打出擊、兩人錯過對決，雖然場上了少了話題，倒是小熊時期曾執教過達比修有的天使總教練梅登（Joe Maddon），賽前向外界透露兩人的共同點。

梅登表示:「他們有很多相似之處，」他們二人對投球的感覺都超出你能預見的，他們能如魚得水得掌握投球節奏，可以根據自己的身體狀態去投球，在比賽中也能適時做出修正，改變自己的投球風格。

梅登也分別點出兩人的優點，像大谷翔平對球的控制力很強，能夠決定今天該投什麼球，上周登板時一開始投了速球，但如果投的不好，馬上轉用其他球種如滑球、曲球、指叉球。

而達比修的學習能力相當快速，有一次賽前熱身時，他詢問「控球大師」韓崔克斯（Kyle Hendricks）如何投變速球，而在當天比賽中立刻現學現賣，用這樣的變速球三振打者，這也只有他可以做到。

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