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MLB／基特正式進入名人堂 致詞感謝兩大傳奇激勵自己

中央社 / 紐約8日綜合外電報導
基特致詞時特別感謝傑基羅賓森與漢克阿倫兩大傳奇，激勵了當時的自己。 路透社
基特致詞時特別感謝傑基羅賓森與漢克阿倫兩大傳奇，激勵了當時的自己。 路透社

經過一年的等待，美國職棒大聯盟MLB紐約洋基傳奇球星基特（Derek Jeter）今天正式進入棒球名人堂

和基特一同入主2020年棒球名人堂的，還有科羅拉多洛磯隊退役強打華克（Larry Walker）、傳奇捕手西蒙斯（Ted Simmons）、已故的前球員工會主席米勒（Marvin Miller）。

籃球之神喬丹（Michael Jordan）與美國職籃NBA傳奇球星尤英（Patrick Ewing）也參加了今天在紐約古柏鎮（Cooperstown）舉行的儀式，和洋基球迷群一同呼喊基特的名字，向這位「關鍵隊長」（CaptainClutch）致敬。

這場典禮因疫情關係延後了一年多才舉行。

基特面對滿場歡呼感性地說：「我忘了那感覺有多美好。」接著，他拿出準備好的講稿向大家致詞。

基特去年以差1票全票入選名人堂，在美國棒球作家協會（Baseball Writers Association of America）397張選票中拿到了396票。

他今天領獎時還拿此開了個小玩笑：「謝謝你們，棒球作家們，謝謝除了一個人以外，投票給我的你們。」

基特致詞時回想起1996年在一場晚宴與（道奇傳奇球員）傑基羅賓遜（Jackie Robinson）遺孀瑞秋（Rachel Robinson）見面，以及1999年明星賽遇到漢克阿倫（Hank Aaron），深受鼓舞的往事。

「那兩次見面是特別讓我有感覺的時刻，讓我意識到棒球不僅僅是比賽。在我的生涯裡，我想讓羅賓森夫人驕傲，想讓漢克阿倫驕傲，想讓在我身後支持著我的你們感到驕傲。」

「不只是為數據而驕傲，而是為了我打棒球的方式驕傲，為我怎麼鞭策我自己驕傲，為我為了前後輩尊重棒球的態度驕傲。」

現年47歲的基特1992年選秀首輪被洋基相中，之後在洋基打了20個球季，生涯拿過5座世界大賽冠軍以及7座美國聯盟冠軍。

他生涯出賽2747場，打擊率3成1，有1萬1195打數，14度入選明星賽，也是5次金手套得主，2012年38歲時還以216支安打成為美聯安打王。

棒球 名人堂

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