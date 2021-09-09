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MLB／投手大谷11日登板對太空人 挑戰空白103年紀錄
天使隊日籍好手大谷翔平下次先發登板日確定了，台灣時間11日將在客場對上太空人隊，若能順利收下本季第10勝，將成為大聯盟103年來，第一位單季至少「10勝、10轟」的球員。
大谷翔平前一場先發登板是在9月4日，7局失2分拿下第9勝，不過單場用球數117球創下個人生涯新高，球隊也讓他多休息幾天，8、9日對教士隊都未在先發打序，10日天使隊休兵一天，準備11日對上太空人隊。
今年已敲出43轟的大谷翔平，距離「10勝、10轟」只剩1場勝投距離，大聯盟上一次單季達到10勝、10轟門檻的，是1918年的貝比魯斯（Babe Ruth）。
天使隊總教練麥登（Joe Maddon）今天賽前宣布大谷翔平將在11日先發對上太空人隊，大谷翔平今天也進入牛棚簡單練投，並在板凳待命代打。
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